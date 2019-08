¿Qué tan estresados están los colombianos con su situación financiera?

En momentos en los que la economía nacional se está recuperando (creció 3% en el segundo trimestre del 2019, según el Dane) y la mundial está preocupada por los fantasmas de una recesión global, el 56% de los colombianos se sienten estresados por su situación financiera actual.



Así lo dio a conocer la firma Mercer en una encuesta que realizó a 4.416 trabajadores formales (independientes y dependientes) en Bogotá, Cali y Medellín.



El 48% tiene deudas por montos iguales o mayores a su ingreso mensual y el 74% gastan más de la mitad de su salario pagando deudas.

“Esas cifras son preocupantes por las consecuencias que pueden tener para el bienestar financiero, emocional y la salud de las personas”, aseguró la compañía encuestadora, que es experta en consultorías para la salud, el patrimonio y la carrera.



“Si es complicado cumplir con obligaciones financieras en el corto plazo, con toda probabilidad el ahorrar para el retiro debe ser más complejo, por no decir imposible”, agregó la firma.



Las preocupaciones

Lo que más estresa a los colombianos en materia económica son: las condiciones generales del país, los gastos que se vayan a tener en salud durante el retiro, que se haya ahorrado lo suficiente para el retiro y el nivel de las deudas personales (como el de las tarjetas de crédito).

Lo que más estrés financiero le genera a los colombianos.

Esas preocupaciones, según el estudio, se ven reflejadas en el tiempo laboral a la semana que gastan las personas pensando en dinero y en necesidades: el 85% usa entre 1 y 8 horas.

Horas laborales a la semana que gastan los colombianos pensando en su situación financiera.

Mientras el 16% confía en que los ahorros y la pensión serán suficientes para tener una calidad de vida deseada al retirarse, hay un 22% que no está afiliado a fondos de pensión o que no se siente seguro de pertenecer a ellos y un 54% que piensa que es complicado ahorrar para el retiro.



Esto está de la mano con otro dato: un 53% desea seguir trabajando en algo una vez se haya retirado, formalmente, de su puesto.



¿Hay bienestar?

Con los datos recolectados, Mercer sacó los promedios del Bienestar Financiero (BF) y Coraje Financiero (CF) de los colombianos, entiendo el primero como la capacidad para asumir obligaciones y manejar situaciones imprevistas que afecten nuestro nivel de ingresos, y el segundo como la autonomía de mejorar nuestra situación financiera y el nivel de conocimiento en temas financieros.



Los resultados no fueron muy buenos: 46% en el BF (nivel medio) y 41% en el CF (nivel medio).



“En ambos casos se está muy cerca del nivel medio bajo y esto demuestra que los colombianos no se sienten bien financieramente y no tienen el ímpetu suficiente para mejorar finacieramente”, resaltó la firma.

Un 53% desea seguir trabajando en algo una vez se haya retirado, formalmente, de su puesto.

Cómo mejorar

El 44% se siente satisfecho con las cosas que hace y un 82% estaría dispuesto a cambiar su estilo de vida actual para mejorar la forma de vivir al momento del retiro.



“Las empresas tienen una gran oportunidad para desarrollar campañas de concientización enfocadas en la educación y planificación financiera”, afirmó David Cuervo, director de Wealth en Mercer Colombia.



¿Pero por qué las organizaciones deben tomar partido? Primero, porque el estrés financiero es un factor que incide directamente en la productividad y, segundo, porque si bien el 77% considera que es su responsabilidad asegurar ingresos suficientes para el retiro, el 43% espera consejos de planeación económica de parte de su empresa.



“El hablar de responsabilidad social empresarial o sostenibilidad debería materializarse de manera prioritaria en los propios empleados, lo cual permitirá que más colombianos puedan optar por una calidad de vida en el presente y una vejez digna en su futuro”, añadió Cuervo.



Otro consejo que da Mercer es aplicar la regla 70/30, que consiste en gastar el 70% de sus ingresos en todo lo que tiene que costear (responsabilidades y ocios) y ahorrar el 30% restante.



