¿Llegó la hora de darle las llaves del carro a su hijo adolescente? ¿Sabe cómo dar el paso? ¿Está seguro de que su hijo está listo para manejar? Estas son algunas de las preguntas que plantea a los padres la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, de los Estados Unidos, antes de tomar una decisión al respecto.



Un estudio realizado por Liberty Mutual evidenció que los padres dan un mal ejemplo a los adolescentes al adoptar conductas inseguras como enviar mensajes de texto mientras manejan, y además, no están escuchando las advertencias de sus niños.

El 41por ciento de los adolescentes dice que sus padres continúan con estos comportamientos peligrosos, incluso después de que les piden que se detengan, y el 28 por de los adolescentes dice que sus padres justifican el comportamiento inseguro.

Por eso, la principal recomendación a los padres de la agencia americana es dar buen ejemplo en el comportamiento al conducir y empezar ‘un diálogo temprano’ con los hijos para establecer unas normas estándar, compromisos y reglas básicas.

En una especie de cartilla o guía para los padres, la NHTSA plantea en principio los factores de riesgo, pero luego avanza en un extenso documento para explicar cómo debe ser este proceso. “Una cosa está clara: los adolescentes no están preparados para tener el mismo nivel de responsabilidad al conducir que los adultos”, dice el organismo.



Esta afirmación la sustenta en datos estadísticos que muestran que los conductores adolescentes tienen una tasa mayor de choques fatales, principalmente debido a su inmadurez, falta de habilidades y falta de experiencia. “Ellos manejan sobre el límite de velocidad, cometen errores y se distraen fácilmente - especialmente si sus amigos están en el vehículo”.

La primera recomendación es conocer la parte legal y cómo funcionan las licencias de conducción. En el caso de Estados Unidos hay un sistema de licencia gradual para conducir de tres etapas que limita las situaciones de conducción de alto riesgo para los nuevos conductores.

En Colombia los jóvenes pueden obtener su licencia a partir de los 16 años, deben cumplir con varios requisitos, aprobar los exámenes, y deben tener una autorización de los padres y estos deben hacerse cargo de la parte civil y penal del menor. Hay otras restricciones como no manejar en carretera o en horarios nocturnos.

Lo que debe hacer

Además de conocer sobre la legislación, y familiarizarse con las restricciones, la NHTSA recomienda establecer algunas reglas básicas importantes, por ejemplo, restringir la conducción nocturna y los pasajeros, no usar el teléfono u otros dispositivos mientras conduce y llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.

Hable con su hijo sobre los peligros del uso del alcohol y las drogas. Sea un buen ejemplo, recuerde que sus niños miran lo que hace cuando maneja, conduzca de manera segura.

La inexperiencia de los adolescentes al volante les hace más susceptibles a la distracción. Esto, o hablar por teléfono reduce la capacidad de reaccionar ante un peligro.

La recomendación en estos casos es recordarles a los jóvenes que la conducción es una habilidad que requiere toda la atención del conductor.

Si el adolescente no cumple con una regla establecida, considere suspender los privilegios de manejo, limitando aún más las horas durante las cuales puede conducir, o limitando los lugares dónde puede conducir. Los padres también podrían considerar limitar su acceso a su teléfono celular.

Los conductores jóvenes tienen dos veces y media más probabilidades de participar en una o más conductas potencialmente riesgosas cuando conducen acompañados por otro adolescente, en comparación a cuando conducen solos. La probabilidad de que cometan una o más maniobras riesgosas cuando viajan con pasajeros aumenta tres veces.

El exceso de velocidad es un problema crítico de seguridad para los conductores jóvenes. Las estadísticas muestran que este factor incidió en el 27 por ciento de los choques fatales en los que se involucraron. También hay evidencia de estudios de conducción que el comportamiento de los adolescentes de manejar sobre el límite de velocidad aumenta con el tiempo, posiblemente a medida que adquieren confianza.

Los adolescentes deben ser especialmente conscientes de su velocidad durante el mal tiempo o con otras condiciones en la carretera, como congestiones de tráfico o carreteras sinuosas.

Cuando un adolescente acaba de recibir su licencia de conducir, es más probable que maneje sobre el límite de velocidad en su propio vehículo que en el sedán familiar. Si es posible, los padres deben elegir vehículos más grandes y nuevos en lugar de vehículos de alto rendimiento.