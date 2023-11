¿Qué pasa si una empresas no incrementa el salario mínimo?

El martes inician las conversaciones para definir el incremento y el salario mínimo de Colombia en el 2024 y aunque en el incremento afectará a más de dos millones de colombianos de manera directa, en el resto de empleados también tendrá su efecto.



Algunas empresas toman como referencia esta alza para los demás salarios y para ajustar otros temas.

Según cifras del ministerio del Trabajo, en el periodo enero-septiembre de 2023 se cuenta con 2 millones 246 mil personas que devengan un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, 9,9 por ciento de los ocupados en el país (22 millones 703 mil).



El salario mínimo en Colombia se fija, en principio por acuerdo entre los miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en donde se incluye al sector privado, a los sindicatos y al Gobierno.



Luego de lograrse un acuerdo, el Gobierno tiene la competencia de fijar este valor, teniendo en cuenta factores como: la inflación proyectada para 2024, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento tanto del producto interno bruto, como del índice de precios al consumidor.



El incremento de este rubro afecta los ajustes contractuales como que un trabajador debe ganar determinado número de salarios mínimos. Además, este aumento impacta los costos laborales de las organizaciones, ya que los cambios en la nómina implican un ajuste presupuestal que puede llegar afectar las utilidades.

Salario mínimo Foto: iStock

El otro efecto que tiene es que el reajuste salarial no tendría que afectar a los trabajadores que ganan más de este valor, pero sí involucra a quienes ganan un salario mínimo integral, trabajadores con ingresos superiores a los 10 salarios mínimos, ya que anualmente este salario también tiene un incremento.



Según explicó María Isabel Vinasco Lozano, coordinadora de litigios en Godoy Córdoba, que una empresa no haga ese cambio en vigencia en 2024, puede conllevarlos a obtener multas o sanciones.



"La implementación de este incremento no es potestativa, es de obligatorio cumplimiento para aquellos trabajadores que devenguen el salario mínimo y para quienes devenguen un salario integral, ya que se establece el derecho a una remuneración mínima, la cual tiene carácter de irrenunciable".



Si una empresa no acatar esta disposición se expondría a investigaciones administrativas con imposición de multas que pueden ser equivalentes al monto de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente según la gravedad de la infracción.



De otro lado, puede traer otras consecuencias como la terminación del contrato de trabajo por una causa imputable al empleador con el respectivo pago de la indemnización por terminación del contrato de trabajo, la presentación de acciones judiciales en búsqueda de la respectiva reliquidación salarial y prestacional.

