Lo que debe tener en cuenta para hablar de finanzas con los niños

Para evitar angustias financieras, o llegar a la vida adulta sin saber cómo enfrentarse a los retos financieros, porque estos conocimientos suelen ser más empíricos y no son un concepto que se transmiten en los primeros años de educación, los expertos señalan cuáles son las claves de las finanzas personales para enseñarlas a los niños.

Pese a que existen diversos cursos sobre finanzas y opciones que ofrecen los expertos para que su aprendizaje sea efectivo como la creación de espacios para conversar, introduciendo términos básicos en la cotidianidad, visibilizando el valor del tiempo y el dinero, diferenciando los gastos necesarios de los que no lo son, fomentando el ahorro y finalmente enseñando hábitos que vayan más allá de la motivación; enseñar finanzas a los menores no es un factor común.



Esto conlleva a largo plazo a representar un problema ocasional en los hogares colombianos, reflejando en la adultez todo lo no aprendido en los primeros años de vida sobre el correcto uso del dinero.



“Desde la niñez se premia la gratificación instantánea, queremos ser ricos y famosos ahora, lo que bloquea en la mente la proyección a largo plazo y a su vez deja el ahorro en un segundo plano. En la medida que aprendamos a menor edad, somos esponjas y más rápido sabremos poner en práctica lo enseñado. Sin embargo, no es común en la educación primaria abordar temáticas sobre administración del dinero, una conocimiento que todo colombiano debería tener el derecho de aprender”, expresa Nicolás Quintero, Co Fundador de Autonomistas.



Para hablar con los niños sobre finanzas se debe infundir a los hijos actividades básicas financieras como ganar, gastar y ahorrar puede ser la mejor manera de inculcar un buen manejo del dinero, incluso con el tiempo responsabilizarlos de algún gasto de la casa.

Facebook Twitter Linkedin

Wayne Dyer fue un psicológo estadounidense y escritor de libros de autoayuda como 'No es lo que tienes: lecciones para niños sobre dinero y abundancia'. Foto: iStock

Las conductas aprendidas que con el tiempo se verán reflejadas significativamente en las decisiones. Esto a futuro puede evitar deudas innecesarias que se traducen en preocupaciones, teniendo todo el conocimiento y herramientas para hacerlo.



“Crear hábitos y automatización de decisiones para lograr la autonomía financiera es clave. Con los hijos por ejemplo, podemos ofrecer una mesada a cambio de aportar con alguna actividad doméstica acorde a su edad que no haga parte de sus responsabilidades normales como cepillarse los dientes porque por eso no se debe pagar, e incentivar al ahorro a través de la consecución de una meta (juguete), de manera sencilla y divertida. Cuanto mejor manejo le des a tu dinero a temprana edad, mayor autonomía financiera tendrás en el mañana”, dijo Quintero.



Finalmente, la educación y el ejemplo que se le da a los niños sobre el manejo del dinero es un regalo para la prosperidad del hogar y a su vez el crecimiento económico del país, pues permite un aprendizaje en la planificación de ingresos, gastos y riesgos financieros, lo que simboliza un cambio para las futuras generaciones.

Más noticias