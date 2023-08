En Bogotá, ya empezó el octavo ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), con los que en agosto se beneficiarán a más de 272 mil hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad.



De acuerdo con información de la Secretaria Distrital de Integración Social, a la fecha se han girado más de 355 mil millones de pesos, complementando otros programas del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Para poder acceder a las transferencias monetarias, los ciudadanos deben cumplir con las siguientes condiciones:



- Estar registrado en el Sisbén IV en los grupos A o B en Bogotá.

- Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda, las cuales incluyen Daviplata, Bancolombia a la Mano, Nequi, Movii, dale! y Powwi.



Dependiendo de las necesidades individuales y el tamaño del hogar, los desembolsos están entre los $60.000 y los $740.000.



Recuerde que aquellas personas que beneficiarias que tengan dificultades para retirar los pagos por el Permiso por Protección Temporal (PPT) también pueden acudir a esos puntos de atención.

Hoy se inician los giros del Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Archivo El Tiempo

Si requiere información de los pagos, puede dirigirse a cualquiera de las 16 subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social.



Tenga en cuenta que los montos de las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado se calculan complementando los pagos de los programas de la Nación y el Distrito que hacen parte de la estrategia.



Si un potencial beneficiario se encuentra recibiendo incentivos o ayudas de

uno o más programas de la oferta social del distrito o la Nación, estos valores se descontarán del monto de la transferencia monetaria.



Recuerde que en la nueva metodología del Sisbén, conocida como Sisbén IV, la población se ordena por grupos A (pobres extremos), B (pobres moderados), C (vulnerables) y D (no pobres ni vulnerables).



La metodología anterior, conocida como Sisbén III, que clasificaba a la población

con un puntaje entre 0 y 100, ya no está vigente.

