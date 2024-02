Llantas para motos: ¿cómo puede saber si debe cambiarlas?

Cuando se tiene un vehículo, muchos son los temas que hay que tener en cuenta para mantenerlo en buen estado y que al usarlo no se tenga inconvenientes en carretera o algún tipo de accidentes.



Las motocicletas son un medio de transporte que muchas personas utilizan, puesto que les facilitan los traslados porque se pueden ahorrar tiempo y transitar por lugares por lo que un carro no puede hacerlo.



No obstante, también hay que tener varias precauciones, tener los documentos al día y revisar cada semana el funcionamiento de la misma.

La seguridad es lo más importante para quienes tienen estos automotores y una de las zonas a la que más se le debe prestar atención es a las llantas.



Unas llantas en mal estado pueden ocasionar que la moto no funcione correctamente y poner el riesgo la seguridad del conductor y el pasajero, por lo tanto, aquí le mostramos cuándo debe cambiar las llantas de la moto y así evitar inconvenientes.



(Le puede interesar: A pesar de baja en compra de motos en el país, se vendieron 1.859 cada día, 77 por hora)



De acuerdo con el portal de 'Michelín', lo recomendable es que cada semana, sehaga una revisión de:

El estado de las llantas. La profundidad del grabado. Los daños que hayan sido ocasionador por impacto u otra señal de desgaste. La presión de las llantas.

(Lea más: Motociclistas de Cali, atentos: este es el horario obligatorio del chaleco reflectivo)



Así mismo, existen cinco señales para cambiar las llantas, entre los que se encuentran:

La llanta está en mal estado: todo lo que se encuentra en el camino, ocasiona el daño en las llantas, puede causar deformaciones, cortes y raspones, por lo que es importante llevar la moto a un sitio donde expertos revisen el estado de estas y le confirmen si hay que cambiarlas.

Pinchazos: aunque estos elementos están diseñados para recibir pinchazos, es posible que llegue un momento en que ya no resista una reparación más, por lo tanto, el experto le podrá informar si el sistema interno de esta ya no puede ser arreglado y se necesita un cambio.

La llanta muestra un desgaste importante: existen varios factores que afectan la vida útil de una llanta, como el uso, el clima, la velocidad, la presión de las llantas y la carga, por lo que es difícil determinar de cuántos años o meses es la vida útil de la misma. Es fundamental que con frecuencia revise las llantas, como el grabado, si tiene fisuras, raspaduras o tiene alambres expuestos.

Las llantas se han desgastado de manera dispareja: cuando esto ocurre, es porque es probable que haya inconvenientes con la parte mecánica, como un desgaste de amortiguadores, transmisión o balanceo, por lo tanto, es necesario realizarle una revisión cada seis meses y si el problema persiste, consulte con un especialista.

La banda de rodadura está desgastada: cada marca de llantas tiene una señal que demuestra que cuando se llega a ella, la llanta está gastada. Cuando esto ocurra, debe cambiarla.

Facebook Twitter Linkedin

Para mayor seguridad, contacte a un especialista en el tema. Foto: iStock

Según el portal de 'Auteco', cada llanta tiene unas características especiales, tanto la delantera como la trasera.



En este caso, el portal menciona que la llanta delantera tiene aproximadamente una duración de 15.000 a 18.000 kilómetros y la llanta trasera, puesto que es la que más peso soporta, puede alcanzar una duración de hasta 15.000 kilómetros.



No obstante, debe revisar el manual de usuario de motocicleta para saber lo que el fabricante recomienda con respecto a las llantas, que varían de acuerdo al modelo, cilindraje y otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Soat 2024: estos son los sitios donde puede consultar la nueva tarifa que debe pagar

Conozca los vehículos que podrían obtener el 50 % de descuento en el Soat para el 2024

Las sanciones que podría recibir por tener calcomanías en su moto: aclara Mintransporte