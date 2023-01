Las tarifas de algunos peajes no tendrán un aumento este año. Según el decreto firmado por el Gobierno, no se efectuará ningún tipo de incremento a los vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Invías y la ANI.



(Puede leer también: Las cinco grandes amenazas mundiales que se abordarán en Davos)

"El Invías y la ANI deberán aplicar los mecanismos pactados en los correspondientes

contratos para el reconocimiento de los ajustes de tarifas de peaje a que haya lugar

con ocasión del presente decreto", se lee en el informe.



Si bien en las últimas horas usuarios se han quejado a través de internet de alzas en algunos peajes. Hay que tener en cuenta que el decreto no aplica para todos. Por ejemplo, los departamentales o los manejados por privados sí podrían aumentar su precio.



Por ejemplo, el de Sibaté, que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca y cuya alza será determinada por la administración.

#Actualidad / Tarifas de peajes de Tuta y Albarracín en vía #Sogamoso - #Bogotá tuvieron incrementó de $1.100

El nuevo costo es de $10.000 situación que ha causado indignación teniendo en cuenta que se había anunciado congelación en el precio por el gobierno del presidente Petro. pic.twitter.com/fdL8qQD7Ck — 7N Noticias (@7NNoticias) January 16, 2023

¿Qué pasará con los concesionarios que subieron las tarifas?

A la espera del decreto, que se firmó a medio día de este lunes, fueron varios los concesionarios que anunciaron el incremento de los peajes. Por ejemplo, Coviandina dijo que a partir de hoy 16 de enero subía las tarifas el equivalente al IPC más el 3 por ciento.



También la Concesión Ruta al Mar informó del incremento de valores para los usuarios de los diversos corredores que hacen parte de esta.



La pregunta ahora es que pasará con estos concesionarios. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, daría una declaración en las próximas horas.

En cumplimiento al Contrato de Concesión 005 de 2015, a partir del 16 de enero de 2023 se incrementarán las tarifas equivalente al IPC+3% (para las Tarifas Plenas y para la Tarifa Especial Diferencial solo aplicará el IPC). Para mayor información consulte https://t.co/EW1XLVrlEo pic.twitter.com/3oYRBcwOvZ — Coviandina (@CoviandinaSAS) January 16, 2023

El ministro Reyes le dijo a EL TIEMPO que los recursos que se dejen de recaudar por el no incremento de peajes, que serían aproximadamente 500.000 millones de pesos, se sacarían del presupuesto y se devolverán con lo que recuperemos con la valorización.



“Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más”, explicó.



Lea el decreto completo aquí: