La renovación de la licencia de conducción ha generado todo tipo de preocupación en los más de 3 millones de conductores que, a día de hoy, no han realizado este trámite en los diferentes organismos de movilidad del país, a pesar de que el plazo se vence este martes 20 de junio.



De acuerdo a la información brindada por el Registro único Nacional de Tránsito (RUNT) menos de 2 millones, de los 4.6 millones de conductores, han realizado la respectiva renovación de su licencia de conducción en las diferentes ciudades de Colombia.



¿Qué sucede si no renueva la licencia de conducción antes del 20 de junio?



Son millones de conductores los que tienen esta duda y que se encuentra preocupados por el estado actual de su documento que les permite manejar vehículos automotores a lo largo del territorio nacional.



Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, indicó en un diálogo con Caracol Radio que el plazo para renovar la licencia de conducción no se ampliará, a pesar de que faltan más de 3 millones de personas por realizar este trámite. Además, dejó claro que aquellas personas que sean sorprendidos manejando con la licencia de conducción vencida serán sancionadas.

Agentes de tránsito de Medellín Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

En caso de ser sorprendido, se procederá a la inmovilización del vehículo y el respectivo comparendo

“A un poco más de un millón de licencias lograremos llegar el próximo martes y 3 millones se quedarán sin renovar. En caso de ser sorprendido, se procederá a la inmovilización del vehículo y el respectivo comparendo”, indicó.



De acuerdo a lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito, aquella persona que sea sorprendida conduciendo con la licencia vencidas por las autoridades de tránsito, será sancionada con una multa de 309.336 pesos y la inmediata inmovilización del vehículo.

​

Sin embargo, debe tener en cuenta que después de que se venza el plazo, este 20 de junio, usted puede acercarse al organismo de movilidad de su cuidad para llevar a cabo el trámite de la renovación de la licencia de tránsito, aunque, es recomendable que se abstenga de manejar si aún no ha realizado este trámite.



Tenga presente que usted no será multado por las autoridades de tránsito, siempre y cuando no se encuentre manejando un vehículo automotor por el territorio nacional con la licencia vencida.

¿Quiénes deben renovar la licencia de conducción?

Licencia de conducción Foto: iStock

A pesar de que el plazo establecido por la Corte Constitucional para realizar la renovación de la licencia de conducción, no todos los conductores deben llevar a cabo este trámite. Según la Ley 2161 de 2021, son tres los grupos que deben efectuar este trámite.



Si su licencia de conducción en la parte posterior indica que la fecha de vencimiento está entre el 1 y el 31 de enero de 2022, usted debe realizar el trámite de renovación para evitar inconvenientes anteriormente nombrados.



Además, si la licencia de tránsito que utiliza no tiene fecha de vencimiento en la parte posterior e indica ‘indefinido’, usted también hace parte del grupo de personas que debe acercarse a los organismos de movilidad para la renovación.



Por último, si en la parte posterior de la licencia no hay una fecha estipulada para su vencimiento, usted deberá llevar a cabo el trámite de renovación antes del 20 de junio de 2023, para evitar posibles sanciones.



Tenga en cuenta que aquellas licencias que tengan fecha de vencimiento con una fecha específica en la parte posterior, no hacen parte de los documentos que cobijan la Ley 2161 de 2021. En este caso, debe guiarse por el día, el mes y el año que expira su licencia para realizar la respectiva renovación antes de esa fecha ya estipulada.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

