Este martes 20 de junio termina el plazo para que millones de conductores renueven su licencia de conducción. De no hacerlo recibirán una multa e, incluso, la inmovilización del vehículo.



¿Cómo sé si me toca a mí? ¿Cuál es el proceso? ¿A qué me expongo si se me pasa la fecha y conduzco con la licencia vencida? Resuelva esta y otras dudas con el ABC del Ministerio de Transporte.



¿Cómo identifico que debo renovar la licencia de conducción de acuerdo con la ley 2161 de 2021, que señala plazo para su renovación hasta el 20 de junio de 2023?



1. Si tiene vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022

2. Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice ‘indefinido’

3. Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento



Este documento es indispensable para conducir. Foto: Óscar Bernal. Archivo EL TIEMPO

¿Qué debo hacer si mi licencia no hace parte de la Ley 2161 y está próxima a vencer?



Si un ciudadano verifica que su licencia de conducción no hace parte de las cubiertas por la Ley 2161, debe renovarla de acuerdo con la fecha de vencimiento que indica su licencia en la parte posterior, también se puede verificar el vencimiento en la consulta por Documento de Identidad dispuesta en la página web del Runt.

¿Qué debo hacer para renovar la licencia de conducción?



1. Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), consultando en el siguiente link: https://www.runt.com.co/centros-informacion/preguntas-frecuentes



2. Contar con el documento de identidad original.



3. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz. Este debe ser aprobado



4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del Simit.



5. Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.



¿Qué pasa si conduce con la licencia de conducción vencida, adulterada o de una categoría distinta a la clasificación del vehículo?



Las autoridades de tránsito impondrán comparendo y realizarán la inmovilización del automotor. La multa sería de 309.336 pesos.

¿Qué costo tiene la renovación de la licencia de conducción?



El valor del trámite varía en cada organismo de tránsito, de acuerdo con las tarifas por los derechos de tránsito que autorizan las Asambleas y Concejos de cada entidad territorial.