Evitar que el motor se apague en la arrancada, en un semáforo o en una cuesta, dar marcha atrás, estacionar en paralelo, cambiar de carril, entre otras maniobras, son los grandes temores de quienes apenas empiezan a conducir. Sin esos miedos tendrán que enfrentarse a las pruebas prácticas los aspirantes a obtener su licencia de conducción por primera vez.

A partir del próximo año, los colombianos que tramiten su licencia para conducir cualquier tipo de vehículo o moto deberán superar un examen teórico y dos pruebas prácticas, una destreza individual en pista y otra en tráfico real. La fecha definitiva para la entrada en vigencia de estos requisitos se conocerá una vez se expida la resolución que reglamenta estas nuevas condiciones, que por ahora está en sus ajustes finales en el Ministerio de Transporte.



A partir de la expedición de dicha resolución empezará a correr el plazo para que las personas naturales o jurídicas interesadas en acreditarse como Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), que son los organismos que harán las evaluaciones. Estos deberán cumplir con varias exigencias, entre estas, tener la infraestructura para desarrollar las pruebas (aulas, vehículos y pistas).



Esto significa que las escuelas de conducción y los alumnos tendrán que esforzarse más en la formación para no fallar en las pruebas. Para nadie es un secreto que obtener la licencia hoy es muy fácil ya que solo basta con hacer un curso, pero nadie evalúa los conocimientos ni la pericia de los novatos.



Quien pierda las pruebas tendrá solo 30 días para volverlas a presentar, según la propuesta. Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial

En nuestra edición del pasado sábado 9 de abril (www.motor.com.co/industria) explicamos cómo sería el examen teórico. En esta oportunidad les contamos cómo serán las pruebas prácticas para motos y vehículos particulares, en pista y en tráfico real: les adelantamos que serán bastante exigentes.



Lo primero que debe saber es que el desempeño y el resultado de esta parte de la evaluación determinarán el nivel de idoneidad del conductor. Son tres niveles: básico, medio o nivel pleno. También definirán las restricciones asociadas a cada nivel, como, por ejemplo, conducir siempre con un acompañante o no poder hacerlo en ciertos horarios.



El examen práctico comprende dos pruebas, la primera es una de destreza individual que evalúa las habilidades del aspirante para maniobrar un vehículo automotor. Esta se realiza en una pista cerrada al tránsito de vehículos. La segunda es de maniobras en vía pública y evalúa las habilidades del aspirante para interactuar con otros actores de la vía.



Evaluación en vía pública

Para estas pruebas habrá tres recorridos de mínimo 10 kilómetros cada uno, que se seleccionarán de manera aleatoria y que cumplan con un mínimo de velocidad de 30 km/h en zonas urbanas y rurales. Todas deben tener señalización vertical y horizontal.



La prueba de destreza individual será calificada teniendo en cuenta las faltas que el aspirante cometa. Inicia con 100 puntos como valor total, dicho puntaje disminuirá de acuerdo con las faltas cometidas. El puntaje mínimo para la prueba de destreza individual es de 60, si es inferior no podrá presentar la prueba de maniobras en vía pública.



Los errores en que incurra el aspirante son considerados faltas clasificadas así: A) Eliminatorias. Las que demuestren que el aspirante no tiene el suficiente dominio del vehículo o no conoce los elementos de seguridad vial básicos, mínimos y obligatorios para transitar.



B) Deficientes. Las que demuestren poco dominio del vehículo o inadecuado uso de los mandos, pero sin impedir la realización de la maniobra. Cada falta deficiente disminuye el puntaje del aspirante 11 puntos sobre el valor total de la prueba.



C) Leves. Las que afectan la ejecución de la maniobra o manejo de los mandos y capacidades de conducción con imprecisiones mínimas en el ejercicio. Cada falta leve disminuye 5 puntos sobre el valor total de la prueba.

Los carros y motos de prueba

Los vehículos deberán ser de modelo no superior a seis años de antigüedad para las licencias de categoría B1 y C1, y las motos, no superior a tres años. Deberán estar pintados de color blanco y en la parte trasera y delantera llevarán la palabra Prueba en letras de color verde. En las motos, para las categorías de licencias de conducción A1 y A2 la palabra Prueba debe colocarse en lugar visible en el chaleco reflectivo tanto del aspirante como del instructor. Y deberán llevar un banderín de 1,5 metros de altura para su identificación.



Los vehículos serán, sin excepción, de transmisión mecánica, doble mando de freno y embrague; las motos deberán tener freno de disco en al menos una de sus ruedas y para las de más de 125 cm³ sistema de frenos ABS. Los automóviles de carrocería tipo sedán con motores de entre 1.389 y 1.600 cm³.

Así serán las pruebas de conducción. Foto: iStock

Para automóviles

Los aspirantes deberán sortear varias pruebas en recorridos diferentes en pista, que van desde el conocimiento del vehículo hasta el uso del cinturón de seguridad. Estas incluyen el arranque hasta detenerse en zonas delimitadas sin dejar apagar el motor, poner la caja en neutro y volver a arrancar.



Las maniobras para el nivel básico, medio y pleno de idoneidad B1 son: avance y detención; reversa en curva para estacionamiento en perpendicular; cambio de sentido de la marcha en espacio limitado; estacionamiento en línea; interacción con señal semafórica; arranque y detención en rampa.



En la calificación se tienen en cuenta la inspección visual del vehículo, indicadores de desgaste de los neumáticos, presión de aire adecuada, estado de las luces; equipo de prevención y seguridad, niveles de fluidos, entre otros.



Exámenes de destreza individual (categorías A1 y A2 de motos)

El aspirante deberá mantener siempre los pies en los posapiés y no dejar apagar el motor en ningún momento. Poner y retirar el soporte de la moto.



Las maniobras son: Carreteo, circular sobre una franja de anchura limitada; eslalon a baja velocidad; aceleración y frenado controlado; eslalon a alta velocidad; interacción con señales de tránsito verticales (giro en U); sortear un obstáculo a alta velocidad y frenado de emergencia e interacción con señales de tránsito verticales y horizontales.



En la prueba de aceleración, embrague y frenado controlado el aspirante debe hacer el recorrido en máximo 4 segundos, y en el de alta velocidad con interacción con señales verticales, debe hacer cambios de marcha necesarios para alcanzar una velocidad mínima de 30 km/h para hacer el recorrido en máximo 9 segundos. Solo podrá realizar cada una de las maniobras por una única vez.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

