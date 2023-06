Ayer 20 de junio, se venció el plazo para que más de 3 millones de colombianos renovaran su licencia de conducción en el país. Sin embargo, algunos usuarios en redes reportaron que las filas fueron largas y demoradas, lo que supuso una dificultad para ciertos conductores que no pudieron realizar el trámite.



Aunque pareciera que no hay una oportunidad para ellos, lo cierto es que aún pueden renovar y desde el viceministerio de Transporte recomiendan hacerlo lo más pronto posible.



En entrevista con el TIEMPO el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, explicó que los conductores aún pueden renovar su licencia de conducción, sin embargo, es esencial que eviten conducir, pues si caen en un control vial se verán expuesto a un comparendo que implica una multa de 309.336 pesos e incluso la inmovilización de sus vehículos.



🛑¡Hoy se vence el plazo para renovar la licencia de conducción y tenemos alguna información! 🛑



Invitamos a todas y todos a continuar con el procedimiento para la renovación de su pase, desde cualquier municipio del país. pic.twitter.com/gKowJ0SLJH — Eduardo Enríquez Caicedo (@eduenriquezc) June 20, 2023

Enríquez también señala que a los conductores no les puede llegar un comparendo por no tener su licencia hasta la fecha límite, es decir, que no les pueden cobrar un extra o algún cargo adicional por renovar el documento después del plazo vencido.



Para facilitar el trámite, en esta ocasión el gobierno implementó una nueva estrategia enfocada en la territorialidad, que busca que los conductores puedan realizar sus exámenes "en cualquier municipio de un departamento y en otro municipio obtener su licencia dentro del mismo departamento", indica el viceministro.



Cabe destacar que desde hoy las autoridades competentes en diferentes parte del país iniciaron un plan piloto que busca generar las primeras sanciones económicas a los conductores que aún no han renovado la licencia, en el caso de Bogotá , el teniente coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de la Seccional Tránsito de Bogotá, estará encargado de dar el parte de los primeros sancionados por esta causa.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

