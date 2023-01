El SIMIT es el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, que puede ayudar a los usuarios a conocer si deben alguna multa. " Somos el único sistema en el país que permite a los ciudadanos realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país. Integramos el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera los infractores que no se encuentran a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito", no la plataforma. Puede leer: SIMIT : Así puede consultar comparando tránsito con su cédula por internet

La herramienta integra el registro de infractores a nivel nacional y permite a los usuarios buscar con su número de cédula si tiene alguna infracción a su nombre. Así, sin importar el lugar del país en el que le impongan una multa, usted podrá pagarla. Por otro lado, puede ingresar a este enlace , digitar su número de identificación ya continuación la plataforma arrojará si tiene algún comparendo cargado a su licencia de conducción. Puede leer: Cómo deben aplicar las empresas la reducción de la jornada laboral para 2023 Por otro lado, puede encontrar la información de registro de manera detallada en la plataforma de RUNT , siguiendo unos simples pasos. Lo único que debe hacer es llegar a este enlace , luego dar clic en el botón azul que dice 'Ingresar al módulo' y finalmente ingresar número de cédula. Cuando haga esto y seleccione la opción de consultar, el sistema arrojará el estado de su licencia de conducción, en caso de que no tenga registro también se lo informará.

