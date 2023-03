El 20 de junio de 2023 se vencerá el plazo para la renovación de la licencia, se estima que en Colombia hay 4.377.000 conductores que tienen el documento vencido.



En caso de que la persona tenga la licencia con fecha de vencimiento 'indefinido' también deberá realizar el proceso de renovación.

“Ya no existe diferenciación de colores, ya todos los plásticos son exactamente iguales, lo único que cambia es la categoría dependiendo de cuál va a utilizar el conductor”, puntualizó la directora de atención al ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad.



Si usted es uno de los colombianos que necesita realizar este trámite, tenga en cuenta que no debe tener multas de tránsito, su RUT debe estar cargado con el certificado médico expedido por un centro de reconocimiento automotriz y finalmente debe tener su cédula de ciudadanía.



Renovación de licencia en Bogotá

Para las personas que desean realizar el trámite en la capital se recomienda realizar el agendamiento de la cita mediante https://vus.circulemosdigital.com.co/#/login

La Secretaría de Movilidad abrió ocho nuevos puntos para renovar o pedir la licencia por primera vez.



Calle 161 N0 18A – 28. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Autopista Norte N0 106 – 25. Horario de lunes a viernes 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Sábados de 6:30 a. m. a 1:00 p. m.

Carrera 45 # 103 B – 75 Piso 1. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Calle 68 # 23 – 48. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Terminal de Transportes Salitre. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Avenida primera de mayo # 69 – 72 Sur. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Carrera 69 B # 26 – 06 Sur Local 1 esquina. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Carrera 73 D # 38 C – 95 Sur esquina. Horario de lunes a viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Renovación de licencia en Medellín

Para realizar este trámite en Medellín tendrá que acercarse a una de las siguientes oficinas.





Secretaría de Movilidad - Sede Caribe



Dirección: carrera 64 C # 72 - 58

Telefono: 4457777, 4444144

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. sábado de 9:00 a. m. a 11:30 a. m.



Mascerca Poblado

Dirección: carrera 43 D # 11 - 02

Telefono: 3857414 - 4444144

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m. (solo atiende la Secretaría de Movilidad).

Secretaría de Movilidad - Sede Sao Paulo

Dirección: carrera 43 A # 18 S - 135, local 322

Telefono: 4444144

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. sábado de 9:00 a. m. a 12:00 m.



Secretaría de Movilidad - Sede Premium Plaza

Dirección: carrera 43A -30 - 25, local 1143

Telefono: 4444144

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Renovación de licencia en Cali

Las personas deberán agendar la cita a través de la pag web www.cdav.gov.co/ o llamar al Teléfono 602 445 9000





La Flora

Calle 70 N # 3 B 81

Horario de atención: lunes a viernes: 7:45 a.m. a 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 12 a.m.





​Salomia

Carrera 3 #56 - 30

Horario de atención: lunes aviernes 7:45 a.m. a 5:00 p.m. sábados 8:00 a.m. a 12 a. m.





Centro Cial

Carrera Calle 52 # 1B-160

Horario de atención: lunes a viernes 7:45 a.m a 12:00 m. sábados 1:00 p.m. a 5:00 p.m 8:00 a.m. a 12m.





Centro Cial. Aventura Plaza

Carrera 100 # 15A – 61 lunes a viernes 7:45 a.m a 5:00 pm. sábado 8:00 a.m. a 12 a.m.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS