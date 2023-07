La Ley de insolvencia económica -1564 de 2012- es una estrategia legal para personas naturales en Colombia, que se encuentren en dificultades económicas. Esta norma no significa una declaración de quiebra, sino una oportunidad para negociar con respecto a las deudas que se tengan y así proteger al deudor y su familia.



Según el portal especializado 'Asesorías jurídicas Dancal' al acogerse a esta ley, el usuario tendrá algunos beneficios, que le podrán ayudar a salir de la difícil situación económica que esté viviendo.

Los beneficios que puede tener una persona que busque acogerse a la Ley de insolvencia son la adquisición de plazos acordes a su situación económica, no existirán medidas cautelares como los embargos, las entidades financieras no volverán a generar molestas llamadas, ya que se encontrará en un proceso de negociación, no existirán cobros adicionales como intereses, de mora, gastos de cobranza y otros.



Por otra parte, existen quienes no pueden acogerse a esta ley, que son específicamente personas jurídicas inscritas en la Cámara de comercio.



De acuerdo al portal 'Saber más, ser más', para acogerse a la Ley de insolvencia, existen unas condiciones que el usuario debe cumplir, entre las que se encuentran:



- Incumplimiento con el pago de dos o más obligaciones.



- Las deudas deben ser a favor de dos o más acreedores (no importa si son entidades o personas).



- Debe tener una mora superior a los 90 días, o tener dos o más procesos ejecutivos en curso.



- Las obligaciones atrasadas deben representar como mínimo el 50% de todo lo que debe.



Para acogerse a la ley puede hacerlo a través de consultorios jurídicos de universidades, centros de conciliación de las alcaldías y de entidades públicas, entre otros, siempre y cuando su deuda no supere los 53 millones de pesos.



Si sus deudas superan este monto, deberá acercarse a cámaras de comercio y notarías, en las que habrá que pagar unas tarifas que determina el Ministerio de Justicia.

¿Cómo y cuándo acogerse a la ley de insolvencia económica?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

