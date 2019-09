Unos 5.400 colombianos con bienes fuera del país los normalizaron

Con un recaudo de 1,1 billones de pesos correspondientes a la normalización de activos que ciudadanos colombianos tienen en el exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó un balance satisfactorio de esta amnistía tributaria que tuvo su fecha límite el pasado miércoles 25 de septiembre.



(Le puede interesar: 4 errores en la declaración de renta por los que lo pueden sancionar)

Y es que unos 5.400 ciudadanos con activos en el exterior y pasivos inexistentes se acogieron al beneficio de normalización de activos y pasivos inexistentes, según lo reveló ayer José Andrés Romero, director de la entidad, quien dijo que la meta de cumplimiento en este aspecto fue de 111,5 por ciento.



Panamá, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Bahamas, Isla Niue, Reino Unido, Suiza, Islas Caimán, Curazao y España conforman el grupo de países donde los colombianos tenían el mayor valor patrimonial de sus bienes hasta ese momento no declarados.



La meta fue posible pese a la incertidumbre que existe sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional emita un fallo desfavorable sobre la Ley de Financiamiento, por supuestos vicios de procedimiento de dicha norma.



Lo que sigue ahora es aplicar las sanciones contempladas a quienes teniendo la obligación de declarar dichos activos no lo hicieron dentro del plazo estipulado por la Dian.



(También: Viene alivio en impuestos para quienes pagan deudas)





Así, quienes no se acogieron a la norma con beneficios tributarios se verán enfrentados a la aplicación, en la declaración de renta, de una sanción de inexactitud del 200 por ciento del mayor valor del impuesto a cargo, determinado cuando se omiten activos o incluyen pasivos inexistentes.



Adicionalmente, la entidad interpondrá las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) por el tipo penal ‘Omisión de activos en el exterior y pasivos inexistentes’.



El funcionario agradeció a los colombianos que le jugaron limpio al país, al atender la invitación de la entidad para formalizar su situación fiscal.



“Esta se convierte en una acción más que contribuye con la construcción de una Colombia más honesta”, indicó.



La Dian también les recordó a los colombianos que ayer comenzaron los vencimientos del pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, los cuales irán hasta el próximo 9 de octubre.



Esta obligación se aplica a todas las personas que, con corte al 1.° de enero de 2019, contaban con un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos.



Por: Redacción Economía y Negocios