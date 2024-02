¿Cuánto le deberían pagar si trabaja en Semana Santa en Colombia?, le contamos

Este año, la Semana Santa se inicia el 24 de marzo próximo con el Domingo de Ramos. El Jueves y el Viernes Santo caen el 28 y el 29 del mismo mes. Muchos colombianos tendrán que trabajar durante esos días, mientras la inmensa mayoría participará de la Semana Mayor o descansará. ¿Cuánto le deben pagar si trabaja en esos días? Le contamos.



Si a usted debe trabajar en esos próximos festivos, aquí le contamos cómo calcular el pago que recibirá estos días.



Tenga en cuenta que como el Jueves y Viernes Santo son festivos, tiene derecho de recibir el pago de horas extras y recargos dominicales.



No obstante, la remuneración por estos días depende del tipo de contrato y de si su jornada laboral no incluye los fines de semana y festivos, ya que en este caso aplicarían las horas extras. Tampoco aplicará para usted si su jornada laboral no supera las 6 horas diarias.



El pago adicional dependerá de las horas que usted labore. Con respecto a las horas laboradas el incremento será el 75 %

Por trabajar en Semana Santa le deben pagar más Foto: iStock

En el caso de que el trabajador devengue un salario mínimo, el valor por hora es $ 5.532 y, en total, un día de trabajo valdría $43.333.



Si usted suma el valor de un día de trabajo ($ 43.333), más el 75 % ($ 32.500), recibirá en total por el día festivo trabajado $ 75.833.



Si por el contrario, usted gana más del salario mínimo deberá hacer la siguiente operación: Salario ordinario por hora x número de horas laboradas + salario ordinario por hora x número de horas laboradas x 0,75.

Si trabaja el Sábado y Domingo Santo

El 23 y 24 de marzo próximos no son feriados. Por esta razón, las horas extras tienen un recargo adicional del 25 % si es en horario diurno, o del 75 % si es en horario nocturno. Entonces si las horas extras que se laboran en domingos o festivos, que ya tienen su propio recargo del 75 %, estos recargos se acumulan.



El sábado no representa ninguna variación y se pagará con normalidad dependiendo del tipo de contrato.

