Qué tan viable es tener una cuenta virtual en dólares

Airtm, la plataforma de intercambio de divisas P2P (de usuario a usuario), llega a Colombia, luego de su incursión en el mercado argentino, con una propuesta que les permite a los usuarios tener una cuenta de ahorros en dólares digitales (como si estuvieran en Estados Unidos), para que se protejan de la devaluación de su moneda local, al tiempo que les da la posibilidad de hacer uso de su dinero de manera más eficiente y global.



Esta cuenta puede conectarse a todos los sistemas financieros, bancos y billeteras del mundo –Amazon Giftcards, PayPal, Neteller, Skrill, Nequi, Movii, Daviplata– por lo que elimina fronteras, restricciones y altas comisiones en la transferencia de dinero, generando una nueva unidad económica en la región.



Según Jerónimo Bernot, jefe de Expansión en Airtm para Colombia y América Latina, el futuro son los sistemas P2P, con los que gracias a las tecnologías actuales se puede tener más control de nuestro dinero, circularlo por el mundo y “salir del país”.



La americana Airtm, cuyo nombre resulta de combinar las palabras inglesas ‘air’ (aire) y las siglas ATM (cajero automático), opera desde el 2015 y fue fundada por cinco emprendedores –entre ellos su actual presidente Rubén Galindo– hoy cuenta con más de un millón de usuarios satisfechos, superando las 12 millones de transacciones.



Cabe precisar que la compañía está regulada por The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), con sede en Washington, que salvaguarda el sistema financiero del uso ilícito, combate el lavado de dinero y sus delitos relacionados, incluido el terrorismo, y promueve la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.



No obstante, en Colombia no cuenta con vigilancia de las autoridades del mercado, como la Superintendencia Financiera.



Por su misma naturaleza, Airtm también se presenta como un aliado para los trabajadores independientes que prestan sus servicios a terceros (Freelancers), los cuales han aumentado, entre otras razones, como consecuencia de la pandemia y del inusitado aumento de los negocios virtuales y las labores por Internet que generan alguna remuneración.



Justo en medio de esa globalidad y gracias a las herramientas que hoy ofrece la tecnología, Airtm busca conectar los cobros de los usuarios con sus bancos, para que recibir los pagos desde cualquier lugar ya no sea un problema ni cueste más. Además, a través de esta cuenta se pueden enviar pagos directamente o rescatar dinero de otras billeteras o plataformas, por intermedio del sistema P2P.



A diferencia de otras empresas que ofrecen servicios financieros similares, Airtm llega al país como la solución frente a este problema con tasas bajas y muy competitivas, haciéndolo fácil y económico para los usuarios, independientemente de la parte del mundo en la que se encuentren.