¿Cómo solicitar una carta de recomendación laboral?

Además de tener un buen currículum, la carta de recomendación por parte de su empleador puede ser de gran utilidad en el ámbito laboral, bien sea para cambiar de área de trabajo en la misma empresa, buscar nuevas ofertas laborales, o incluso acceder a un posgrado. Este documento, que parece sencillo pero que necesita de ciertas características especiales, demuestra que un trabajador ha realizado con éxito su labor en una empresa, el crecimiento personal y profesional alcanzado, así como sus cualidades y aptitudes.

Algunas empresas tienen modelos fijos para entregar una carta de recomendación, pero si no es el caso aquí le contamos los pasos que debe seguir para solicitarla a su jefe inmediato, cuál es el mejor momento para hacerlo, los elementos que debe contener el documento, a quién es aconsejable pedirlo, entre otros.



Lo primero que debe tener en cuenta es que dicha recomendación no tiene la finalidad de exagerar sus logros o habilidades, sino más bien dar una visión real sobre la labor que desempeña dentro de la empresa. A pesar de que sus compañeros pueden dar buenas referencias sobre su trabajo, es más valioso para otros empleadores que sea su jefe directo quien realice esta recomendación, su opinión resulta más objetiva para los reclutadores. No obstante, no tiene ningún sentido si la persona a quien se le va a pedir la carta tiene una opinión negativa sobre el trabajador.



En segunda medida, debe escoger el momento y el medio por el cual va a solicitar dicho escrito. Los expertos recomiendan que realice la solicitud cuando aún se encuentra trabajando en la empresa y, en caso de que sea un jefe o una persona con la que hace tiempo no tiene contacto, envíe un correo electrónico. Esto porque la persona tendrá el tiempo suficiente para pensar si desea, o no, realizar esta recomendación y se lo hará saber con más calma.



Tenga presente que dicho correo electrónico debe contener unos requisitos mínimos como lo son: presentarse, ya que es probable que a pesar de que usted recuerde muy bien a su jefe, este puede no acordarse de usted de primera mano. Además, debe explicarle a la persona para qué necesita la recomendación y preguntarle si está dispuesto a hacerla. En últimas, expresar su agradecimiento por el tiempo dedicado a evaluar la petición y, finalmente, adjunte su hoja de vida.



¿Qué debe incluir una carta de recomendación?

Aunque parezca obvio, es importante que la carta incluya el encabezado y el membrete de la empresa, esto con el fin de dar una apariencia de fidelidad con la información que se está proporcionando. En el encabezado debe ir dirigido “a quien corresponda” o “estimados señores” y solicitar el documento en su versión original para que el trabajador pueda utilizarla en varias ocasiones.



Seguidamente, debe figurar el nombre y el cargo de quien recomienda, escribiendo siempre en primera persona con los datos de contacto correspondientes en caso de que quien reciba la recomendación desee verificar el contenido. También son importantes otros datos como el tiempo laborado en dicha empresa, las funciones del trabajador, trayectoria y actitudes positivas, entre otras.

