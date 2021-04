Alerta, así operan los defraudadoresde tarjetas de crédito

Al tiempo que las compras y pagos con tarjetas (débito y crédito) se han disparado en el último año debido a las restricciones que ha impuesto la pandemia del covid-19, también lo han hecho los fraudes al punto que por este flagelo se espera una pérdida general de 200.000 millones de dólares en el mundo, según el más reciente informe sobre 'Prevención del Fraude: La Anatomía del Nuevo Estafador', elaborado por la firma BPC Banking Technologies.



El mismo informe indica que el delito con las tarjeta no presente (CNP), aumentó en un 70 por ciento en los últimos meses y, según el informe de Nilson Report, las pérdidas globales por este medio llegaran a 32.000 millones de dólares al finalizar 2021.



El conocimiento de las potenciales víctimas de fraude por parte del delincuente es tal, que muchas veces las personas terminan entregando su información clave convencida de que evidentemente están en contacto con un funcionario de su entidad financiera, rompiendo así la regla de oro de nunca revelar los datos sensibles de sus productos.



El estudio de BPC Banking Technologies indica que esto se debe a que los defraudadores, la mayoría de las veces, han tenido o tienen algún vínculo con las entidades financieras y, por ende, tiene la información de sus víctimas.



Por ejemplo, señala que cuando se trata del defraudador interno "su autoridad y la confianza dentro de la empresa le permite saltarse muchos de los controles dentro la organización".



Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), seis de cada 10 defraudadores son empleados de la empresa y cuatro hicieron parte de la compañía por más de 6 años, los cuales generan pérdidas de 200.000 dólares. El informe además alertó que el 20 por ciento de estos infractores hacen parte del nivel ejecutivo y causan la mayor cantidad de los desfalcos, con un promedio de 600.000 dólares.



La firma señala que otro de los perfiles de estos delincuentes es el externo del cual hacen parte clientes, vendedores y proveedores, quienes representan las tres cuartas partes del total de los defraudadores.



"Estas personas aprovechan su vínculo financiero para enviar cheques sin fondos; información falsificada para un pago; devolver productos robados o falsificados para obtener un reembolso; participar en esquemas de manipulación de licitaciones; emitir facturas a empresa por bienes o servicios no prestados o exigir sobornos a los empleados. Ejemplos de sus acciones son la piratería, el robo de información confidencial; los fraudes fiscales, de quiebras, de seguros, de atención médica y de préstamos", advierte el informe de BPC Banking Technologies.



Por último está el confabulador, una mezcla de estafadores internos y externos a quienes se les atribuye el 20 por ciento de todos los esquemas de hurto e involucra a antiguos empleados, proveedores o clientes que actúan con un empleado corrupto dentro de la organización.

Tipos de fraude

1. En primera línea está el de tarjetas no presente, dado que el comprador y el vendedor no están en contacto físico, dado que la transacción se realiza a través de cajeros automáticos, datáfonos, entre otros canales. La amplia adopción de tarjetas habilitadas para EMV (Con un chip integrado de seguridad) redujo el fraude con las tarjetas presentes, pero motivó el aumento del 70 por ciento en las tarjetas presentes, desde el inicio de la pandemia, indica el estudio de BPC.



2. El de ingeniería social: consiste en que las personas son engañadas para que paguen dinero para salvar a sus familiares de enfermedades o los estafadores se hacen pasar por funcionarios públicos, aprovechando la desinformación del virus.



3. El amistoso: se trata del esquema de fraude más común y costoso para la organización y se origina cuando el titular de la tarjeta recibe el producto comprado, pero luego alega que no autorizó la compra o que nunca lo recibió.



4. De aplicaciones: En este caso las personas solicitan préstamos o tarjetas de crédito, pero una vez acceden a este recurso se desaparecen de los mecanismos de contacto del banco. El 40 por ciento de estos casos implica el uso de identificaciones falsas o combinando datos robados de varias víctimas.



5. Por falsificación: ocurre cuando se copian datos de tarjetas legítimas en un plástico falso, y es una modalidad que ocurre con frecuencia en estaciones de gasolina, restaurantes, cines o cajeros. Para los comercios que adaptaron su tecnología para tarjetas con chip EMV, el fraude se redujo en un 75 por ciento.



6. Robo de identidad: en este caso se utilizan tarjetas de crédito o sus números robados para realizar compras que el titular no autorizó. Para 2020, se reportaron más de 130.000 casos de este tipo de suplantación de identidad.



7. Por apropiación: los estafadores se hacen pasar por el titular de la tarjeta y solicitan una nueva de reemplazo informando falsamente su pérdida. La absorción de cuentas aumentó un 57 por ciento en los últimos meses. Javelin Strategy, anunció que el 40 por ciento de este tipo de delitos ocurren dentro de las 24 horas posteriores al hecho.



Santiago Egas, vicepresidente Ejecutivo de BPC Banking Technologies, señala que “las soluciones innovadoras de gestión de riesgos permiten analizar datos provenientes de los diferentes canales transaccionales", con lo cual se puede mitigar de manera eficiente en términos de costo y tiempo el tema de los fraudes.



Por eso diseñaron SmartVista Fraud Management, herramienta que detecta y previene el fraude en los diferentes canales de pago, en tiempo real y hace perfiles estadísticos de tarjetas, terminales, comerciantes o dispositivos, en la medida que monitorea las transacciones según parámetros como ubicación de la compra o validaciones más sofisticadas basadas en el perfil histórico del comportamiento de la tarjeta.

Impacto en las empresas

Pero el fraude digital no solo afecta a las personas, también tiene grandes repercusiones al interior de las empresas. Según Vesta, líder prevención de fraude digital y mejoras en la aprobación de transacciones, una empresa deja de recibir cerca de 10 veces sus ingresos a través de falsos rechazos (por transacciones que parecen fraudulentas, pero no son) en comparación con las pérdidas reales a causa de un fraude cierto y directo.



Cifras de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), en los primeros seis meses de 2020 las denuncias en Colombia por fraude aumentaron 59 por ciento, siendo los relacionados con portal bancario, PSE y banca móvil, los más utilizados.



Directivas de Vesta sostiene que "cualquier empresa que acepta pagos en línea corre el riesgo de sufrir un fraude" y cita la Encuesta de Control y Fraude de Pagos de AFP de 2020, en la que sólo en Estados Unidos en 2020 el 81 por ciento de las organizaciones fueron blanco de fraude de pagos en 2019.



Y adviertes, además que el fraude con tarjeta no presente aumentará 14 por ciento para 2023 y las pérdidas esperadas para los minoristas ascenderán a 130.000 millones de dólares, según Review 42.



Vesta también es una plataforma que viene desarrollando aplicaciones para contener este flagelo en el mundo basadas en inteligencia artificial. Según sus directivas "su gráfico de conocimiento de fraude patentado elabora conexiones en tiempo real entre 2 billones de puntos de datos para realizar una evaluación de riesgo precisa en menos de un segundo. Los modelos son tan precisos que aprueban más de 97 por ciento de todas las transacciones y asumen el ciento por ciento del costo del fraude por cualquier transacción aprobada. Como resultado, Vesta reduce el costo del fraude a cero".