Autorizar o negar solicitudes para trabajar horas extra no es un proceso arbitrario, en Colombia, existen criterios claros que los empleadores deben seguir al tomar esta decisión y tanto los trabajadores como las empresas pueden acudir a los mismo para extender la jornada de trabajo.

Lo primero que hay que tener claro es que ningún empleado puede ser obligado a trabajar horas extras si no lo desea. Los empleados tienen derecho a aceptar o rechazar las solicitudes de trabajo adicional sin temor a represalias.



Existe además una limitante y es que la legislación colombiana establece límites a la cantidad de horas extras que un empleado puede trabajar.



Según la ley, un empleado no puede trabajar más de dos horas extras al día ni más de 12 horas en una semana. Además, las horas extras no pueden exceder 200 horas al año.



Los empleadores deben respetar estos límites y no pueden solicitar que los empleados trabajen más allá de ellos.

Las empresas y empleadores deben tener una causa justificada para solicitar a un empleado que trabaje horas extras. Esto puede deberse a situaciones como un aumento repentino en la demanda de trabajo, la necesidad de completar un proyecto importante o circunstancias imprevistas que requieren la presencia del empleado fuera de su horario regular.

Un manejo no adecuado de las horas trabajadas pueden acarrear conflictos.

Tenga presente La ley colombiana establece que las horas extras deben ser compensadas con un recargo sobre el salario regular del empleado. El recargo mínimo es del 25 por ciento sobre el salario de las horas regulares trabajadas en días hábiles y del 75 por ciento en días festivos o de descanso semanal obligatorio.



Es importante que la empresa preste atención a la salud y la seguridad del trabajador.



Los empleadores deben considerar si el empleado está físicamente capacitado para trabajar horas extras sin poner en riesgo su salud y seguridad. Esto es especialmente importante en trabajos que requieren un alto nivel de concentración o esfuerzo físico.



Para la autorización y pago, los empleadores deben llevar un registro adecuado de las horas extras trabajadas por sus empleados, así como de los acuerdos y autorizaciones correspondientes.

