¿Las hace? 3 reglas inquebrantables de los millonarios sobre el uso del dinero

Hay que considerar que las circunstancias personales juegan un papel relevante al momento de generar ganancias económicas. Pero eso no quiere decir que por no haber accedido a las escuelas de renombre internacional o no tener un gran capital para iniciar su propio negocio, le sea imposible convertirse en una persona de éxitos y una gran cuenta bancaria.

El medio CNBC, expone tres consejos importantes que han brindado millonarios con respecto a cómo alcanzar sus metas financieras.

Pague sus deudas. El consejo de la asesora financiera Bernadette Joy es, antes de empezar a invertir, enfocarse únicamente en una meta, saldar sus deudas. Su recomendación es no intentar hacer ambas cosas al mismo tiempo, si va un paso a la vez, es más probable que se sienta menos estresado y que vea buenos resultados.

Céntrese en el crecimiento. Un experto en Wall Street explica que si su meta es ser millonario para su jubilación, entonces ahorrar es la decisión incorrecta, lo que tiene que hacer es invertir, su recomendación es ignorar las opiniones de los demás y pensar a largo plazo.

Abrace el cambio. El cofundador y director ejecutivo de la empresa de inversión privada RSE Ventures, Matt Higgins, explica que si bien no todos los cambios en la vida serán positivos, si quiere volverse millonario, tiene que sentirse cómodo con ellos. Eso implica que muchas veces tendrá que enfrentarse al fracaso, puede que sus planes no salgan como esperan, pero seguramente aprenderá que hay una mejor manera para lograr su objetivo y tendrá que adaptarse.

¿Quiere ser millonario? La parte personal importa mucho

