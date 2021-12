Bill Gates, uno de los cofundadores de Microsoft, quien este año ocupó el cuarto lugar en el ranking de multimillonarios de la revista ‘Forbes’, en 2016 habló desde su perspectiva y explicó cuáles son las habilidades indispensables en el mercado laboral.



Lea: Bill Gates habla de su relación con Melinda Gates tras el divorcio

Gates señaló tres habilidades puntuales que él considera serán necesarias para cualquiera que desee ser exitoso en el mercado laboral a futuro.



En aquella ocasión, según informó el medio ‘La Vanguardia’, el empresario se sentó a discutir con el director ejecutivo de LinkedIn, Daniel Roth, sobre el futuro laboral en el mundo y las habilidades que desde ese entonces hasta ahora serían las más valoradas en el mercado.

Las tres habilidades

Desde el punto de vista de Gates la clave está en saber de números. Según dijo, se podría llegar a descartar a cualquiera que no sobresalga en ciencia, economía y matemáticas.



“Creo que un conocimiento básico de ciencias, matemáticas y económicas es esencial. Un montón de carreras en el futuro demandarán esas aptitudes”, aseveró Gates.



El empresario también señaló que no es necesario ser todo un experto en estas tres áreas, sino que su idea consiste más bien en comprender el lenguaje de estos expertos y tener la capacidad de pensar como ellos, explicó el medio estadounidense ‘CNBC’.



“Tal vez no sea necesario que sepa programar, pero sí que sepa entender lo que los ingenieros pueden hacer, así como lo que no pueden hacer”, dijo el magnate, quien agregó que ese tipo de trabajadores serán “los agentes de cambio en todo tipo de instituciones”.

Facebook Twitter Linkedin

Ciencia, economía y matemáticas son esas habilidades necesarias que le darán éxito en el mercado laboral, según Gates. Foto: iStock

¿Sigue aplicando esta idea?

Como explica ‘La Vanguardia’, los números mandan en la sociedad actual gracias a la revolución informática y a Internet. Además, la pandemia del covid-19 aceleró el proceso de virtualidad e hizo más comunes y necesarias las redes dentro del contexto laboral.



De igual manera, los científicos han tenido que trabajar incansablemente para encontrar respuestas (tratamientos, vacunas, medicamentos) para afrontar el covid-19.



(Le puede interesar: Por prácticas anticompetitivas, Microsoft es demandado en la UE).



Dicha necesidad no se extinguirá con el regreso a la ‘normalidad’. ‘Portafolio’ indicó que “según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 2025 Latinoamérica requerirá 1,2 millones de desarrolladores de software para suplir la demanda de empleo en este campo”, por lo que la programación encabeza la lista de las más demandadas en los próximos años y se considera ‘la carrera del futuro’.



En ese sentido, bien se puede decir que Gates no ha dejado de ser un visionario, y este tipo de habilidades, e incluso de carreras profesionales con énfasis en temas de matemáticas, ciencias y economía, seguirán siendo ampliamente demandadas.



“No hay una sola industria que no haya sido transformada de una forma u otra por la tecnología y la programación”, dijo Germán Escobar, CEO de Make It Real a ‘Portafolio’.

Facebook Twitter Linkedin

La pandemia cambió muchas cosas dentro de las empresas, entre estas el uso de las redes y la virtualidad. Foto: iStock

Gates sobre la pandemia

Esta no es la primera vez que Gates da consejos o demuestra ser un visionario en temas de tecnología, liderazgo y empresas.



El filántropo dio a conocer recientemente sus ‘secretos para ser un excelente líder’ en una charla que dio en la escuela secundaria Haller Lake. Entre su lista enumeró fijar metas y expectativas claras para inspirar compromiso, delegar a las personas correctas, centrarse en los resultados, aportar a la comunidad, tener una ambición positiva, entre otros ‘trucos’ que él mismo ha aplicado en su vida.



En el mes de noviembre, se refirió a la pandemia por covid-19 en una entrevista con la revista ‘Time’.



Aseguró que el mundo no estaba preparado para dicho evento y pidió a la comunidad internacional destinar fondos para la vigilancia de enfermedades, fabricación de vacunas y de mejores medicamentos.



“Perdimos billones de dólares porque no estábamos preparados (para esta pandemia). Por decenas de miles de millones de dólares se puede invertir (en cosas como vigilancia, vacunas y terapias) y hacer que la posibilidad de que esto vuelva a suceder sea extremadamente baja”, aseveró el magnate.



(Además: Estos son los cinco libros que Bill Gates recomienda leer).

Facebook Twitter Linkedin

Bill Gates. Foto: Mehdi Taamallah. AFP

Más noticias

Elon Musk y Donald Trump: las millonarias sumas que obtienen cada minuto

Bill Gates y sus consejos para ser un líder exitoso

'Estaban robando': jefe despide a 900 empleados por videollamada de Zoom

¿Musk, Bezos, Gates y Buffett se hicieron a pulso en su camino al éxito?

Estos son los países con los salarios más altos del mundo

Tendencias EL TIEMPO