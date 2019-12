Estas son las diferencias entre pagar arriendo e hipoteca

A la hora de buscar vivienda puede tener la opción de vivir en arriendo o comprar su casa propia.

Esta última alternativa suele ser el anhelo de la mayoría, por eso le contamos las diferencias que hay entre pagar un alquiler o las cuotas de su crédito hipotecario para que pueda hacer realidad este sueño.

Vivir en arriendo

De acuerdo con la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), “el mercado de arrendamientos en el país mueve cerca de 23 billones de pesos, que equivale a cerca del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.



Si decide que para usted esta es la mejor opción, lo primero que debe saber es que el canon mensual que debe cancelar por un inmueble en alquiler no debe ser mayor al 1 por ciento del valor de la vivienda.



Adicionalmente, debe contar en su presupuesto el pago de la administración del conjunto y los servicios públicos, que varían de acuerdo al estrato socioeconómico.



Vale la pena resaltar que una ventaja de vivir en arriendo es que no debe asumir el impuesto predial, pues no es el propietario. Tampoco debe hacerse cargo de los arreglos ni el mantenimiento, pues estos corren por cuenta del dueño.

¿Quiénes arriendan?

Por lo general, la mayor demanda de inmuebles en alquiler se presenta especialmente en estratos 2, 3 y 4.



De acuerdo con la anterior presidenta de Fedelonjas, María Clara Luque, “sin duda la vivienda en arrendamiento es una opción válida que puede ofrecer buenas condiciones para quienes viven en alquiler, aunque es necesario que sigan incentivando políticas para que las familias compren vivienda”.

Crédito hipotecario

Si por el contrario decide que lo que quiere es no esperar más y tener su vivienda propia, el crédito hipotecario es la alternativa de financiación más común.



Antes de solicitar el préstamo, debe definir si quiere vivienda nueva o usada, analizar las opciones en el mercado y escoger la que mejor se acomode a sus gustos y necesidades.



Una diferencia notable con el arriendo, es que la propiedad es suya (aunque inicialmente esté bajo hipotecada) y hará parte de su patrimonio y el de su familia una vez termine de pagar el crédito.



Además, en el país hay varias opciones a través de las cuales puede adquirir su casa y pagar una cuota del crédito de un valor inferior al que pagaría por un arriendo.



-Subsidio ‘Mi Casa Ya’: Pueden participar hogares con ingresos desde un salario mínimo. Dependiendo de los ingresos del hogar y del tipo de vivienda seleccionada (VIS o No VIS), la cuota mensual del crédito hipotecario se puede reducir hasta en un 30 por ciento.



- Cambios en las tasas de interés: el Banco de la República redujo su tasa de interés de referencia hasta 4,25 por ciento y gradualmente los bancos también han bajado sus respectivos intereses, motivando la inversión en bienes raíces.



- Arriendo con opción de compra: a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) los afiliados pueden acceder a este programa en el que el pago mensual del arriendo es un abono al pago de la vivienda.



Es importante que tenga el 30 por ciento del valor de la casa o apartamento que quiere comprar. (Por medio del FNA podrá financiar hasta el 90 por ciento de su vivienda).

La cuota de su crédito

Tenga en cuenta que las normas vigentes permiten que el monto del préstamo sea hasta el 90 por ciento del valor de la vivienda, aunque la mayoría de entidades suele ofrecer hasta el 70 por ciento. La cuota mensual varía de acuerdo al plazo al que escoja el crédito y el sistema de financiación (si es en pesos o en UVR).

