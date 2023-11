Las cuentas de propuesta de subir el salario mínimo a 2 millones sin primas: ¿alcanzan?

Este jueves 16 de noviembre se conoció la propuesta del director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, de fijar el salario mínimo en 2 millones de pesos en 2024, pero con ciertas condiciones, tales como que los trabajadores asuman el pago de los aportes a la pensión y a la salud, y eliminar el pago de las primas, entre otras condiciones.



(Puede leer: Proponen salario mínimo de 2 millones en Colombia para 2024, pero eliminando las primas)

A través de su cuenta en la red social X, Pardo explicó su propuesta. Sugiere que los aportes a pensión y salud los asuma el trabajador, que se elimine de primas, el pago del subsidio de transporte, el pago de las vacaciones y que las cesantías las pague el empleado y que sean voluntarias.



El experto, que fue director de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), afirmó que “el salario mínimo este año es de $1.160.000 mensuales, pero al sumar todos los costos que asume el empleador, el costo de contratar a un empleado de salario mínimo puede ascender a casi $1.800.000 mensuales".



Por la anterior razón, Pardo propone que la contribución a pensiones que hace el empleador debería ser responsabilidad del empleado y ser descontada de manera automática de la nómina. Si se tiene en cuenta el salario mínimo actual, que es de $1.160.000, al empleado les descontarían $320.000 mensuales para pensión.



(Le recomendamos: ¿Cuál es la nueva retención que se aplicará a partir de enero 1 de 2024?)



Pardo también sugiere que la contribución a salud, que es asumida por el empleador debería ser responsabilidad total del empleado y se descontaría de manera automática de la nómina. De esta forma, el empleado tendría que contribuir un total de $80.000 mensuales, el 4 % de un salario mínimo.

El salario mínimo para 2024 debería ser de $2 millones mensuales. Pero… 🧵👇 — Oliver Pardo (@opardor) November 15, 2023

A la eliminación del pago de la prima de trabajo, que corresponde a un salario mensual y se paga en dos cuotas, a mitad y fin de año, en esta propuesta se suma que tampoco se paguen las vacaciones, que equivalen a medio salario mínimo al año.



Pardo también propone eliminar el auxilio mensual de transporte (que hoy corresponde a $140.000 mensuales) y el pago de cesantías (un salario mínimo al año), que estaría a cargo del empleado y sería voluntario.

¿Cuáles son los costos a asumir con 2 millones?

De esta propuesta surgen varias preguntas. Una de estas es: ¿2 millones de pesos alcanzan para todos los gastos que el trabajador debe asumir mensualmente?



En cuanto a los aportes a salud (el 12,5% del salario), un trabajador que devengue 2 millones deberá asumir 250.000 pesos mensuales ya que tendrá que hacerse cargo del 4 % que le corresponde al empleado y el 8,5 % que hoy le corresponde al empleador.



(Además lea: Estos serían los mejores días y horas clave para comprar tiquetes baratos en Colombia)



Con respecto a los aportes a la pensión (el 16 % del salario), el trabajador deberá asumir 320.000 pesos mensuales. El empleado se haría cargo del 75 % que hoy le corresponde al empleador y el 25 % que le corresponde al empleado.



Es decir, en aportes a salud y pensión el empleado deberá asumir 570.000 pesos, de los 2 millones que devengará, y le quedan 1.430.000 pesos. De estos deberá sacar el aporte para las cesantías, ahorrar para las vacaciones y costear los demás gastos personales o familiares. Además, debe tener en cuenta que ya no recibirá prima, ni auxilio de transporte.

Favorecería la creación de empleos

Según el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con su iniciativa no habría un impacto sobre la generación de empleo formal y al trasladar al empleado la mayoría de costos y contribuciones, habría más transparencia en el salario mínimo.



“Más aún, al eliminar algunos beneficios y convertir algunas contribuciones de obligatorias a voluntarias, se le da al empleado mucha más liquidez y la libertad de administrar su remuneración de la forma que le parezca más eficiente”, explicó Pardo.



(Le puede interesar: Gobierno explica cuánto subirá el salario mínimo en 2024: Minhacienda dio pistas)



Otro beneficio de su propuesta, según Pardo es que se libra al empleador de engorrosos trámites administrativos, por lo que sería un gana-gana para empleador y empleado.

¿En cuánto subirá el mínimo?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó en una reciente entrevista con Noticias Caracol, algunos detalles sobre cómo le ha ido a la economía colombiana en el último año, además de lo que a muchos les preocupa, el aumento del salario mínimo para el 2024.



En ese espacio, el jefe de esta cartera, afirmó que el salario mínimo no podrá subir más allá del piso establecido, es decir el IPC, el índice de precios al consumidor.

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: Milton Díaz. El Tiempo

Así mismo resaltó: "entendiendo que el incremento del salario mínimo en el 2022 al 2023 es superior a la inflación efectiva que vamos a tener en el 2023, lo cual quiere decir que hubo una recuperación del poder de compra".



Dadas estas condiciones, el ministro resaltó que esta mejora en el poder de compra de los colombianos, permitirá realizar una negociación más efectiva del salario mínimo del 2024.



(Lea más: Industria manufacturera colombiana completó nueve meses de caídas en serie)



De acuerdo con el diario Portafolio, todo parece indicar que el aumento del salario mínimo no sería mayor a un dígito, y que personalidades como Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, este aumento no sobrepasaría el 9 por ciento, porque una mayor cifra no estaría acorde con las metas de inflación.



Por otra parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias. en conversación con EL TIEMPO, indicó que el gremio se encuentra evaluando la propuesta para el incremento salarial.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO