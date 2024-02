José Clopatofsky entrega las claves para comprar carro nuevo en Colombia en este 2024

Este 2024, la expectativa por una mejora en las ventas de vehículos nuevos en Colombia no es muy alta. En medio de la crisis que se ha venido acentuando tras la pandemia del coronavirus, el sector sigue experimentando dificultades. La proyección de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) es que este año se matriculen entre 180 y 190 mil unidades, cuando en 2023 fueron 186.222 vehículos, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



El año pasado, según la información del Runt y Fenalco, se registraron 56.688 automóviles. En enero de este 2024, según el reporte de la Andi publicado este jueves, se vendieron 11.581 unidades, presentando una disminución del 16,4% frente al mismo mes del 2023.



Y a pesar de la tendencia del panorama, el sueño de muchos colombianos sigue siendo adquirir un vehículo cero kilómetros. Por eso, el director de la revista 'Motor', José Clopatofsky, y su hijo Juan Pablo Clopatofsky (periodista y piloto), entregaron las claves que se deben tener en cuenta al comprar un carro nuevo.



¿Qué hay que tener en cuenta para comprar un carro nuevo?

"Yo le recomiendo que sepa qué necesita. Si no necesita un carro con restricciones de movilidad, entonces busque un híbrido, un eléctrico. Si necesita espacio, pues busque una camioneta. Tenga claro exactamente cuáles son los requerimientos de movilidad que tiene para que haga una compra lógica" (sic), indicó Juan Pablo Clopatofsky de entrada en su más reciente publicación en redes sociales.



Al igual, José Clopatofsky resaltó la importancia de elegir el vehículo según la necesidad puntual.



"No se deje seducir por una cantidad de cosas que usted no va a usar", expresó inicialmente el director de 'Motor'. Luego, entregó las claves que se deben tener en cuenta.



"Es muy importante ver la marca, la tradición de la marca. Eso nos da una idea del comportamiento de la calidad de su producto", explicó. Además, remarcó la importancia de "comprar una marca que tenga representación en el lugar donde trabajo, donde vivo".



Asimismo, según el experto, es determinante "mirar también los costos de servicio porque, igualmente, cuando está el carro nuevo y se salen de garantía y hay percances, las piezas son sumamente costosas".



"Las garantías hay que leerlas con lupa porque tienen exclusiones y muchas cosas, pero de todas maneras hay un amparo", comentó.



"Hay que tener cuidado con toda esa representatividad, con la tradición, la calidad de la marca, etc, porque eso ya se ve en las ventas. Cuando hay x cantidad de ventas de una marca o de un modelo es porque es bueno, la gente no es boba", concluyó José Clopatofsky.



Los vehículos más vendidos en 2023

Renault Duster. Foto: Cortesía

Según la información del Runt y Fenalco, estos fueron los 10 vehículos más vendidos el año pasado:



1. Renault Duster (7.010 unidades)

2. Toyota Corolla Cross (5.793)

3. Chevrolet Onix (5.765)

4. Mazda CX-30 (5.742)

5. Suzuki Swift (5.690)

​6. Kia Picanto (5.595)

7. Toyota Hilux (5.419)

8. Mazda 2 (5.198)

9. Foton BJ (5.005)

10. Renault Kwid (4.798)

