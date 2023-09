Elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes que puede tener una persona en la vida adulta. Esta elección depende de las aspiraciones que tenga y sus intereses, claro está.



Aunque hay otro factor importante, siendo este la retribución económica que obtendrá, pues hay algunas carreras que destacan sobre las otras en cuanto a un salario más alto.



Por lo tanto, hay algunos colombianos que prefieren migrar a Estados Unidos para desenvolverse con mejores condiciones económicas en su profesión, pues consideran que, en algunos casos, su campo laboral es escaso en Colombia.



Ante esta situación la firma 'Bankrate' hizo un informe en el que profundizó respecto a las profesiones con mayor salario en Estados Unidos, tomando en cuenta a licenciados de 18 a 77 años que hicieran parte de la fuerza laboral del país.

Mejores títulos universitarios con los salarios medios más altos

El salario medio es la cifra promedio entre el salario más alto y el más bajo de los trabajadores en una carrera en específico en Estados Unidos, según el sitio ‘Indeed’. Por lo tanto, puede haber personas que ganen mucho más o mucho menos que la media.



1. Ingeniería Eléctrica: (85% hombres y 15% mujeres tituladas) salario medio de US $110,000.

2. Ingeniería Informática: (81% hombres y 19% mujeres tituladas) salario medio de US $104,000.

3. Farmacia, Ciencias Farmacéuticas y Administración: (44% hombres y 56% mujeres tituladas) salario medio de US $100,000.

4. Ingeniería Química: (70% hombres y 30% mujeres tituladas) salario medio de US $100,000.

5. Ciencias de la Computación: (78% hombres y 22% mujeres tituladas) salario medio de US $100,000.

6. Ingeniería Aeroespacial: (89% hombres y 11% mujeres tituladas) salario medio de US $100,000.

7. Ingeniería de Materiales y Ciencia de Materiales: (77% hombres y 23% mujeres tituladas) salario medio de US $98,500.

8. Ingeniería Mecánica, Física y Ciencias: (84% hombres y 16% mujeres tituladas) salario medio de US $95,000.

9. Ingeniería Mecánica: (89% hombres y 11% mujeres tituladas) salario medio de US $95,000.

10. Ingeniería Industrial y de Manufactura: (72% hombres y 28% mujeres tituladas) salario medio de US $90,000.

11. Física: (81% hombres y 19% mujeres tituladas) salario medio de US $90,000.

12. Tecnología de ingeniería eléctrica: (84% hombres y 16% mujeres tituladas) salario medio de US $90,000.

13. Ingeniería petrolera: (85% hombres y 15% mujeres tituladas) salario medio de US $90,000.

14. Ingeniería general: (85% hombre y 15% mujeres tituladas) salario medio de US $90,000.

15. Sistemas de Información Gerencial y Estadística: (68% hombres y 32% mujeres tituladas) salario medio de US $89,000.

16. Ingeniería civil: (81% hombres y 19% mujeres tituladas) salario medio de US $89,000.

17. Programas preparatorios médicos y de salud: (54% hombres y 46% mujeres tituladas) salario medio de US $87,000.

18. Matemáticas Aplicadas: (67% hombres y 33% mujeres tituladas) salario medio de US $85,000.

19. Ciencias económicas: (69% hombres y 31% mujeres tituladas) salario medio de US $85,000.

20. Ciencias y tecnologías del transporte: (89% hombres y 11% mujeres tituladas) salario medio de US $85,000.

"Las especialidades en campos STEM -por sus siglas en inglés- (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) generan los salarios más altos, pero la persistente brecha entre hombres y mujeres en STEM es evidente en la universidad y continúa en el lugar de trabajo", se explica en el análisis.

