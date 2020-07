8 pautas para conseguir empleo, según LinkedIn

Incluya una fotografía que muestre su perfil profesional. Su perfil es 21 veces más visible si tiene una foto. Importante: que no sea un selfie; que sea elegante, no necesariamente corbata o traje, con un fondo tenue que no distraiga, mirando hacia el frente, que resalte su cara, con una sonrisa autentica, sin taparse la cara o usar gafas oscuras.