Estas serían las 10 marcas de carros que menos se dañan y poco se varan

A pesar de que en el último año se ha visto algo afectado el sector automotor, en lo relacionado con las ventas de carros nuevos, un portal internacional realizó un listado con las marcas y menos confiables a la hora de adquirir un vehículo en el 2023.



Al querer adquirir un vehículo, lo primero que busca el comprador es que este le dure muchos años, y que no sea sinónimo de gastos continuos en reparaciones o mantenimiento, o que de ser así, estos no impliquen demasiados gastos y que los repuestos sean fáciles de conseguir en el país.

En este 2023 fue el portal Consumer Reports el cual elaboró una lista con las marcas de carros más y menos confiables y es de destacar que varios de estos puestos los ocupan marcas japonesas.



Según los expertos, la calificación de estos se realizó de 1 a 100 y de varias marcas reconocidas y que cuentan con vehículos de gama alta no fue posible obtener información, por lo que no se pudo calificarlos.



(Le puede interesar: El elemento que debe tener el kit de carretera que muchos no saben y podrían multarlo)



Las 10 primeras marcas que obtuvieron el mayor puntaje fueron las siguientes:

Lexus: 79

Toyota: 76

Mini: 71

Acura: 70

Honda: 70

Subaru: 69

Mazda: 67

Porsche 66

BMW: 64

Kia: 61

♬ sonido original - Centro López Ochoa @centrolopezochoa ¡TOP 10 MEJORES MARCAS DE AUTOS SEGÚN CONSUMER REPORT 2023! 🔥 Estas marcas fueron seleccionadas como las más confiables y seguras del 2023, cuéntanos en comentarios si la marca de auto está en este top. 💯 📲 961 501 7126 📍 Calle Central Sur #156

Así mismo, el portal Motor de España, menciona que las que obtuvieron menor puntaje fueron Rivian con 24, Mercedes con 23 y Chrysler con solo 18 puntos.



Aquellas marcas de las que no tuvieron ningún dato y que, por lo tanto, no fue posible calificarlas son: Land Rover, Alfa Romeo, Maserati, Mitsubishi y Jaguar.



(Lea más: ¡El rey de las ventas! Este podría ser el vehículo más vendido en Colombia en este 2023)



Según el portal en mención, para poder realizar este listado, Consumer Reports pregunta a usuarios de estas marcas qué tipo de problemas han tenido en los últimos 12 meses. Estos datos se toman en vehículos adquiridos desde el año 2000 al 2023, que suman en total 330.000 carros.



De igual forma, se toman datos como problemas en el motor, de la transmisión, cambio de batería y frenos.



Tomando como base estos datos se califica cada vehículo según la gravedad de los problemas mencionados.

Vehículos híbridos: Ventajas y desventajas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Carro: ¿cuándo cambiar la correa de distribución y así prevenir el desgaste del motor?

¿Cómo averiguar de manera segura en dónde está su vehículo en caso de ser inmovilizado?

Empresas de carros en Colombia que tienen sus propias entidades financieras