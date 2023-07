La creatividad es una fortaleza de los diseñadores en todas sus disciplinas. Por eso, tras la pandemia, esta se puso a prueba y dejó lecciones que luego de cinco años de ausencia serán compartidas en una nueva versión del premio Lápiz de Acero. Su director, Iván Cortés, reconoce que, aunque fue un momento ideal para generar muchos espacios de intercambio y reflexión sobre la profesión, el camino continúa…



Como no sucedió con otros sectores de la economía, el diseño se adaptó fácilmente al entorno tecnológico y al trabajo virtual, porque era algo común en esta industria. Sin embargo, como lo explica Cortés, muchas empresas tuvieron que mirar otros segmentos.



El hecho de que un buen porcentaje de compañías eliminara la oficina y ajustara la manera de trabajar obligó a hacer cambios. “En algunos casos las firmas encargadas del diseño interior comercial detuvieron proyectos y migraron al diseño interior residencial con soluciones para el trabajo en casa”, recuerda Cortés. Fue, quizás, uno de los cambios más relevantes en materia inmobiliaria de la pandemia que nos obligó a trabajar, a estudiar y a vivir encerrados.

El diseño se adaptó al trabajo virtual. Foto: iStock

Fue una época inédita para la mayoría, en la cual la creación de emprendimientos de todo tipo, y de todos los sectores, determinó la participación activa de pequeñas y medianas empresas. Unas, simplemente surgieron como escampadero para soportar un suceso ‘sin fecha de vencimiento’, mientras que otras se consolidaron y aún perduran.



Cortés, quien recuerda que la convocatoria al premio Lápiz de Acero va hasta el 18 de agosto, destaca cómo los usuarios estuvieron abiertos a conocer y probar nuevas propuestas y objetos de todo tipo, pasando por comidas y experiencias, donde los campos del diseño aportaron con empaques, aplicaciones e infinidad de iniciativas.

La industria local está golpeada, aunque está el auge de esos pequeños emprendimientos, Foto: Cortesía David Rondón Arévalo.

Hoy, es evidente que hay un nuevo entorno económico postpandemia lleno de matices, con un mercado recuperándose gradualmente, pero también con dificultades para importar a precios competitivos. “La industria local está golpeada y eso afecta la limitada demanda de diseño de productos, aunque está el auge de esos pequeños emprendimientos, del cual una parte se consolidará en el futuro”, advierte Cortés, a quien no quise despedir sin preguntarle, ¿cómo va la política pública frente al tema?



“Falta voluntad política y conocimiento de diseño de los responsables de lo público. Daríamos un buen paso empezando por cumplir las normas de todo: de señalización vial o nocturna, o de aquellas relacionadas con obras públicas, para citar solo algunas... El siguiente paso es educar o sensibilizar a los políticos sobre las posibilidades del diseño”. Por eso, no es descabellado pensar que el regreso del premio Lápiz de Acero servirá para seguir diseñando la reactivación de una industria con la cual convivimos 24/7.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

Especial para EL TIEMPO

@GabrielFlorezG

