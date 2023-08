La obligación de declarar renta genera un interés por mantener más organizados y controlados los gastos personales, por ende, se mejora la economía personal o del hogar.

Desde el pasado 9 de agosto iniciaron las fechas límite para que los contribuyentes presenten su declaración de renta del año gravable 2022, y realicen el pago correspondiente de ser necesario.



De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en 2022 fueron 4,45 millones de personas las que presentaron su declaración, esto representó un incremento del 7,3 por ciento frente a lo registrado en 2021.



Sin embargo, también hubo quienes no cumplieron, 524.653 personas estaban obligadas a declarar renta pero no hicieron el trámite. De estos, 166.753 ciudadanos debían inscribirse en el RUT y hacerlo por primera vez y no cumplieron.



“Tener que declarar renta por primera vez es algo que genera algo de incertidumbre, sin embargo, hay mucha información y herramientas para hacerlo a tiempo y de manera correcta, presentar la declaración es un aspecto clave en las finanzas personales de los colombianos”, indicó, Jose Ibarra, Chief Product Officer de tyba

Tenga en cuenta que a partir de agosto inician las fechas para el pago de la declaración.

Las inversiones también se deben reportar en este informe. Si se tiene una inversión en plataformas , y esa inversión generó alguna rentabilidad, también suma a los valores del ingreso anual del declarante.



Pero que se tengan inversiones no significa necesariamente que se tenga la obligación de declarar.



Declarar renta no quiere decir necesariamente que se debe pagarle algo a la Dian, de hecho, hay personas que resultan con saldo a favor, esto tiene que ver con las finanzas personales, porque le permite hacer una evaluación de sus comportamientos financieros, mejorarlos o cambiar algunos que no están bien o no lo benefician y de otro lado mejorar aquellos que si le aportan y le ayudan a generar rentabilidad.

