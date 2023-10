La Dian repartirá premios de hasta 10 millones de pesos: así funciona

Si hace compras y al establecimiento le pide la factura electrónica, entrará a participar en un sorteo de la Dian que le puede llevar a ganar hasta 10 millones de pesos.



Así lo reveló Luis Carlos Reyes, director de la Dian, quien explicó que la entidad quiere premiar a los contribuyentes que se destacan por cumplir sus compromisos.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian. Foto: Dian

Para participar en el Premio Fiscal 2023, las personas solo deberán exigir la factura electrónica y dar únicamente tres datos: su nombre o razón social, su cédula de ciudadanía o NIT y su correo electrónico.



Desde ese momento, entrarán de manera automática en el concurso que aplica para compras desde hoy 24 de octubre hasta el próximo 23 de noviembre.



En total van a ser sorteados 2.710 bonos de 100.000 pesos, 80 bonos de un millón de pesos y 10 bonos de 10 millones de pesos.

Para participar en el Premio Fiscal 2023, las personas solo deberán exigir la factura electrónica Foto: iStock / Twitter: Dian

Dian está detrás de los comercios

Hay que recordar que la Dian sigue detrás de los comercios del país para que expidan de una manera correcta y sin trabas la factura electrónica en las compras.



La entidad lleva meses haciendo una serie de visitas a los establecimientos para verificar que sí están expidiendo la factura electrónica y que lo están haciendo bien, solo pidiendo a los consumidores los tres datos obligatorios, que son el nombre, la cédula y el correo electrónico.

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

Las consecuencias para los establecimientos que no estén facturando electrónicamente estando obligados, o que no lo estén haciendo con el lleno de los requisitos van desde sanciones del 1 por ciento de la operación no facturada hasta el cierre del establecimiento por 3 días.