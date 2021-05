Así es el programa de Jóvenes Propietarios

Hasta hace algunos años, era frecuente escuchar la frase “el que se casa, quiere casa”.



Hacía carrera la idea de que era necesario esperar muchos años para poder comprar una vivienda, que se necesitaba ser un adulto de mediana edad para poder adquirir un inmueble y empezar a construir el patrimonio familiar.



Esta idea perdió toda vigencia. Por el contrario, las cifras son contundentes en señalar que los jóvenes son un segmento muy importante de los compradores de vivienda en el país.

En efecto, según un estudio de Galería Inmobiliaria, los jóvenes entre 18 y 28 años representan cerca del 40 por ciento de los compradores de Vivienda de Interés Social (VIS), pese a que este segmento solo representa el 19 por ciento de la población. Es importante destacar, además, que de estos compradores, cerca de la mitad han adquirido su vivienda gracias a las ayudas del Gobierno Nacional.



(Le puede interesar: Gobierno lanza nuevas líneas de crédito para jóvenes)



Este cambio en el perfil de los compradores, sumado a las nuevas dinámicas demográficas de consolidación de los hogares unipersonales y reducción del promedio de personas por hogar, ha generado varios retos para el sector. Para los constructores, por ejemplo, implica adaptar el diseño de las viviendas a este perfil.



Para el Gobierno Nacional también implica retos, en la medida en que es un segmento con un alto desempleo -acentuado por la pandemia-, lo que dificulta el cierre financiero para adquirir una vivienda.



Como respuesta a esta situación, el Gobierno del Presidente Iván Duque lanzó el programa “Jóvenes Propietarios”, la gran apuesta para que los jóvenes entre 18 y 28 años puedan adquirir una vivienda de interés social.



En términos generales, esta iniciativa consta de cuatro componentes. En primer lugar, para aquellos jóvenes que no cuentan con el ahorro suficiente para la cuota inicial, a través de los subsidios VIS, el Gobierno Nacional les ayuda a completarla.



En segundo lugar, para aquellos que no requieren de las ayudas del Gobierno para la cuota inicial, se les financiará hasta el 90 por ciento del valor de la vivienda, lo que implica un menor requerimiento de ahorro.



En tercer lugar, a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), los jóvenes podrán acceder a una tasa de interés preferencial desde 6,8 por ciento para su crédito de vivienda, la más baja del mercado, que además se suma al subsidio a la tasa de interés del Gobierno Nacional en caso de que la vivienda se adquiera con subsidio.



Por último, con el fin de promover el acceso al crédito por parte de este segmento poblacional, el Gobierno Nacional actuará como fiador, a través de garantías para el crédito hipotecario 100 por ciento subsidiadas para jóvenes con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.



Por supuesto, para facilitar este proceso, el Gobierno Nacional contará con un equipo de dedicación exclusiva que brindará acompañamiento personalizado a los jóvenes en todas las etapas del proceso, el cual es deliberadamente sencillo.



A través de Jóvenes Propietarios, el Gobierno del Presidente Iván Duque sigue avanzando decididamente en la consolidación de un país de propietarios, derribando el mito de que los jóvenes no quieren comprar vivienda y ayudándolos a cumplir su sueño de tener casa propia.



JONATHAN MALAGÓN

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio