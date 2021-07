¿Cómo acceder al programa Jóvenes Propietarios?

Con el objetivo de facilitar la compra de vivienda para los colombianos, el Gobierno Nacional lanzó hace unas semanas el proyecto Jóvenes Propietarios.



Esta iniciativa está enfocada en personas entre los 18 y 28 años que deseen adquirir una vivienda.



"Hacía carrera la idea de que era necesario esperar muchos años para poder comprar una vivienda, que se necesitaba ser un adulto de mediana edad para poder adquirir un inmueble y empezar a construir el patrimonio familiar. Esta idea perdió toda vigencia. Por el contrario, las cifras son contundentes en señalar que los jóvenes son un segmento muy importante de los compradores de vivienda en el país", aseguró en su momento el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



A continuación le explicamos los pasos que debe seguir si está en esa edad y desea acceder a los beneficios, de acuerdo con la información entregada por el Minvivienda.



¿Cuáles son los requisitos?



- Tener entre 18 y 28 años.



- Estar interesado en comprar una Vivienda de Interés Social (VIS) nueva.



- Tener ingresos inferiores a los 4 SMMLV para acceder al subsidio de vivienda.



- No ser propietario de vivienda.



- No haber recibido un subsidio de vivienda del Gobierno Nacional anteriormente.

Para acceder a la garantía 100 % subsidiada, debes tener ingresos inferiores a los 2 SMMLV.



¿Qué ventajas ofrece para los créditos hipotecarios?



A través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se podrá acceder a tasas de interés preferenciales de un dígito, así como a un menor requerimiento de cuota inicial para la compra de vivienda de interés social (VIS). Se podrá financiar hasta el 90 por ciento del valor de la vivienda.



¿Cuál es el valor viable para adquirir una vivienda?



Este programa está dirigido a jóvenes interesados en comprar una vivienda VIS, es decir, de un precio máximo de 150 SMMLV o de 135 SMMLV según el municipio en donde se compre la vivienda.



¿Cuánto debo pagar?



La cuota dependerá del valor de la vivienda y del crédito a financiar.



Para una vivienda de 100 millones, una persona joven que acceda a un crédito hipotecario a una tasa de interés preferencial de 6,8 % y un plazo de 20 años, que adicionalmente acceda al programa Mi Casa Ya con concurrencia y reciba 50 SMMLV de subsidio a la cuota inicial y una cobertura de 4 puntos porcentuales, pagaría una cuota mensual inferior a 320 mil pesos.



¿Qué pasa si mi contrato es de prestación de servicios?



El tipo de vinculación laboral no limita el acceso al programa o al crédito hipotecario. Personas que tengan contratos de prestación de servicios o sean trabajadores independientes siempre y cuando cumplan el resto de los requisitos pueden acceder a este y al resto de programas que ofrece el Gobierno Nacional.



¿Dónde encuentro el formulario de inscripción? ¿Cómo me inscribo?



No hay formularios de inscripción, solo es necesario que se acerque a la entidad financiera de su preferencia y solicite información sobre el programa.



*Con información del Ministerio de Vivienda