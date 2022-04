El director (e) de Prosperidad Social, Pierre García Jacquier, anunció que apartir de este miércoles 27 de abril el programa Jóvenes en Acción comenzará la entrega del incentivo correspondiente al segundo ciclo del año.



Para este ciclo, 277.049 participantes del programa recibirán la transferencia monetaria: se entregará de manera gradual y escalonada, hasta el próximo 16 de mayo. La inversión para este ciclo es de 131.421 millones de pesos.



De los participantes que recibirán el incentivo, 191.209 pertenecen a las Instituciones de Educación Superior (IES) que realizaron sus reportes de acuerdo con el cronograma de verificación, y 85.840 son aprendices del Sena con reporte de compromisos correspondiente a diciembre de 2021 y enero de 2022.



Los incentivos se entregan a través de Davivienda, que cuenta con el producto financiero DaviPlata, o a través de giro con los aliados de la entidad bancaria.



Los participantes deben esperar a que les llegue el mensaje de texto en el que se les notifica el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa. Si encuentran alguna falla o error en el aplicativo DaviPlata, deben comunicarse con el # 688 o en el botón '¿Necesita ayuda?' en la aplicación.



Prosperidad Social informó que ahora los jóvenes podrán adelantar el proceso de inscripción al programa si cumplen con los requisitos de ingreso. En el transcurso del año se realizarán diferentes jornadas de inscripción, virtuales o presenciales dependiendo de las condiciones sanitarias de los municipios donde tienen presencia las IES y Centros de Formación Sena en convenio con Prosperidad Social.



Cabe aclara que la inscripción no se puede iniciar en estos casos:



1. Si no cuenta con el diploma o acta de grado que certifique que es bachiller de grado 11.



2. Si estudia en una universidad privada o en una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano.



3. Si no estudia actualmente una formación universitaria, tecnológica o técnica.



