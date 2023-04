Desde este viernes 28 de abril hasta el próximo 16 de mayo se realizará la segunda jornada de entrega de incentivos de Jóvenes en Acción, un programa adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

(Lea también: ¿Cuándo se realiza el primer pago de Jóvenes en Acción?).

Alrededor de 341.932 participantes recibirán las transferencias monetarias por parte de la entidad. De esa cifra, 279.751 son jóvenes que pertenecen a instituciones de educación superior, 60.977 están realizando programas técnicos y tecnológicos del Sena, y otros 1.204 recibirán incentivos del ciclo anterior, que inició el 16 de marzo y terminó el 4 de abril de 2023.

El DPS informó que las transacciones se harán por medio de Daviplata, un producto del banco Davivienda. En otros casos, se realizarán a través de la modalidad de giro con ayuda de los aliados de la entidad bancaria.



La modalidad de giro se lleva a cabo mediante oficinas de la entidad bancaria, centros de recaudo y pago, corresponsales bancarios y aliados de pago. En situaciones excepcionales, la transferencia llega a los participantes a través de entregas masivas programadas en cada municipio.

(Siga leyendo: Jóvenes en Acción reinicia pagos esta semana: ¿quiénes pueden cobrar?).

#ModoPagos | El próximo 28 de abril, inicia la segunda jornada de pagos 2023 para 341.932 #JovenesEnAccion de todo el país.



Recuerden que los incentivos monetarios se entregan a través del Banco Davivienda, su producto@DaviPlata y modalidad de giro. https://t.co/kgpHgCH3ER pic.twitter.com/QHO9o3dz9R — Jóvenes en Acción (@JovenesAccionCo) April 25, 2023

Lo único que deben hacer los beneficiarios del programa es esperar la llegada de un mensaje de texto que les notificará tanto el lugar como la fecha para reclamar su incentivo. El organismo público insta a reportar cualquier falla con el #688 o en el botón ‘¿Necesita ayuda?’ que se encuentra en Daviplata.



Para esta jornada de incentivos, el Gobierno invirtió 167.000 millones de pesos, mucho más que en el primer ciclo, el cual contó con 48.009 millones para cumplir con las obligaciones del programa.

Todo lo que debe saber de Jóvenes en Acción



Jóvenes en Acción es un programa adscrito al Departamento para la Prosperidad Social que se implementa desde hace ya varios años. Su principal objetivo es entregar transferencias financieras a los jóvenes mientras se encuentran cursando educación técnica, tecnológica y/o profesional.



El programa, en palabras de la entidad encargada, “busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano y social de la población joven, para promover su movilidad social, y contribuir a la superación de la situación de pobreza y vulnerabilidad”.

(De interés: Jóvenes en Acción 2023: cuándo pagan y quiénes lo reciben).

No solo brindan incentivos económicos condicionados a jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que también desarrollan acciones complementarias para fortalecer las capacidades de la población y la generación de oportunidades.

Facebook Twitter Linkedin

El programa brinda acompañamiento a los jóvenes en su formación técnica, tecnológica y/o profesional. Foto: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Los beneficiarios de Jóvenes en Acción deben tener entre 14 y 28 años, ser bachilleres de media vocacional y no tener un título profesional universitario. A la lista de requisitos se suma estar incluido en listas censales del ICBF, en los listados censales indígenas o, en su defecto, tener el Sisbén vigente.



Quienes deseen recibir las transferencias monetarias deberán hacer parte de una institución de educación superior pública que tenga convenio interadministrativo, bien sea con el DPS o con el Sena. No importa cuál sea la modalidad, aplica tanto para aquellos que estudian de manera presencial como para los que lo hacen de forma virtual o en distancia tradicional.



Si la persona estudia en una universidad privada o recibe apoyo de sostenimiento o IFC del Sena, tampoco podrá aplicar al programa Jóvenes en Acción.



Que el DPS no realice la entrega de los incentivos puede responder a varias razones. Por ejemplo, el incumplimiento de los compromisos estudiantiles, una inconsistencia en la información brindada, encontrarse en estado de suspensión o no cumplir con los requisitos estipulados en la Guía Operativa de Verificación de Compromisos.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué nos espera con la nueva reforma pensional que tramita el Congreso?

¿Cómo calcular la liquidación laboral cuando finaliza el contrato?

¿Cómo abrir una cuenta de ahorros Bancolombia por internet?

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO