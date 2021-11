Jóvenes en Acción: cómo recibir incentivos con DaviPlata

La quinta entrega de Jóvenes en Acción, programa de Prosperidad Social que busca brindar una ayuda a ciudadanos de entre 14 y 28 años de todo el país, permite que los beneficiarios reclamen los incentivos a través de DaviPlata.

Esta aplicación de Davivienda se propone facilitar el pago a través del celular, con la finalidad de respetar las medidas sanitarias por la pandemia.



Serían 291.459 participantes los que recibirían este beneficio.



(Le puede interesar: Richard Branson alquila sus islas privadas, ¿cuánto cuesta quedarse allí?).

Beneficios de usar la app

- No se necesitan documentos ni trámites.



- No tiene cuota de manejo.



- El monto puede ser máximo de 3 salarios mínimos vigentes.



- No es necesario tener una tarjeta débito o una cuenta de banco.



- La activación de la cuenta es inmediata.



(Lea también: La producción de las margarinas Rama cambiará de dueño).

Principalmente, Daviplata permite sacar, manejar y ahorrar dinero sin la necesidad de tener que ir a un banco y sin tener que pagar cuota de manejo.



El quinto ciclo de pagos dio inicio el martes 9 de noviembre y finalizará el 29 del mismo mes. El giro se está realizando desde Daviplata para todos los jóvenes del programa que no esté bancarizados. Para los que sí, se transfiere desde Davivienda.

¿Cómo obtener DaviPlata?

- Luego de descargar la aplicación, ingresar el número de documento.



- La app le pedirá una foto de la cédula.



- Una vez escaneado el documento, debe diligenciar la fecha y lugar de expedición, número de celular y correo electrónico.



- Le llegará un mensaje de texto con 6 dígitos, digítelos.



(Le puede interesar: Las abultadas pérdidas de Avianca, antes del aval a su reorganización).



- Oprima las casillas que aceptan los términos y condiciones.



- Ingrese una clave de 4 dígitos.

¿Cómo consultar en Daviplata?

- Ingresar a la aplicación, con el número del documento.



- Ingresar la clave de 4 dígitos.



- Si ya recibió el pago de los incentivos, le aparecerá el saldo correspondiente.



- Puede sacar el dinero en un cajero automático, pasarlo, pagar facturas, y usarlo como tienda virtual.



(Lea también: ¿Cómo bloquear cuenta de Nequi o Daviplata en caso de robo del celular?).

Para tener en cuenta

Un mensaje de texto le llegará con las instrucciones de DaviPlata, si se encuentra en un municipio es probable que deba sacar el dinero por los puntos de Efecty.



Debe seguir los pasos que le indican en el día y la fecha correspondientes.

¿Cómo ser parte de Jóvenes en Acción?

- Tener de 14 a 28 años de edad.



- NO contar con títulos universitarios.



- Estar registrado en alguno de los siguientes listados:

- Red para la Superación de la Pobreza Extrema.

- Sisbén.

- Registro Administrativo del Programa Familias en Acción.

- Registro Único de Víctimas.

- Listas censales ICBF.

- Listas censales indígenas.



(Además: Esta fue la razón por la que Alkosto se disculpó públicamente).



- Tener un diploma de bachiller.



- Estudiar actualmente una formación universitaria, tecnológica o técnica.

#ElPactoJovenAvanza con #JovenesEnAccion porque a través de la oferta educativa de los aliados en las modalidades presencial, distancia tradicional y virtual, se atiende a jóvenes de los 1.102 municipios y San Andrés. pic.twitter.com/Fz7qvgbym3 — Jóvenes en Acción (@JovenesAccionCo) November 18, 2021

Más Noticias

- Se inicia venta de AutoGLP en cuatro estaciones de Barranquilla



- Richard Branson alquila sus islas privadas, ¿cuánto cuesta quedarse allí?



- Los 10 mejores lugares del mundo para trabajar en 2021, según estudio

Redacción EL TIEMPO