Llegó el momento. Los trabajadores de Colombia trabajarán una hora menos: la jornada laboral pasará de 48 a 47 horas a la semana.

De manera escalonada, las jornadas laborales en el país se reducirán hasta llegar a 42 horas. Así se trabajarán 47 horas a la semana en el 2023; 46, en 2024; 44, en 2025; y 42, en 2026.

¿Se reducirá el salario de los trabajadores en Colombia?



No, no se reducirá el salario de los trabajadores. La Ley 2101 del 2021 garantiza los derechos para todo tipo de trabajador. Esto quiere decir que no se les podrá reducir el salario y se les tendrá que pagar las horas extras correspondientes.

¿Cuántos días descansará un trabajador en Colombia?



Con esta medida, los empleadores y los trabajadores deberán ponerse de acuerdo para distribuir las horas entre 5 y 6 días a la semana. De esta manera hay un día de descanso garantizado.

¿Aumenta el valor de la hora diaria en Colombia?



Sí. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la disminución de la jornada máxima laboral implica el aumento del valor de la hora diaria, toda vez que, por menos tiempo laborado, el trabajador continuará devengando la misma remuneración.



“Los empleadores deben realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, respetando siempre el principio de favorabilidad”, explicó el Mintrabajo.



¿Hay excepciones para la medida en Colombia?



Ser trabajador independiente le permite realizar una actividad económica por su propia cuenta. Foto: iStock

Sí, hay excepciones.



Una de ellas se relaciona con las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, ya que en este caso el Ejecutivo puede ordenar la reducción de Ia jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto.



Otra excepción es en los casos de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, puesto que la duración máxima de sus horas laborales está sujeta a las siguientes reglas:



- Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo pueden trabajar en una jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 pm.



- Para los jóvenes mayores de 17 años, estos solo pueden trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 pm.



Otra excepción a la normativa también tiene que ver con el caso cuando el empleador y el trabajador acuerdan, temporal o indefinidamente, turnos de trabajo sucesivos que no excedan las seis horas al día y las 36 horas a la semana.

¿Qué pasa si la empresa no cumple con la reducción horaria?



El empleador y el trabajador deben llegar a acuerdos para establecer cómo será la reducción de la hora. Si la empresa donde usted trabaja no cumple con la ley, esta se verá expuestas a sanciones.

¿Qué dice el Ministerio del Trabajo?

"Los empleadores podrán decidir o acordar una semana laboral distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salario. Los empleadores deberán realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extras, nocturnos, dominicales y festivos, siempre respectando el principio de favorabilidad", explicó

Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo.



¿Aplica para servidores públicos en Colombia?

Palma explicó que la medida no aplica para los servidores públicos, salvo para los que trabajen en empresas del Estado y las relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

