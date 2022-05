Israel no es uno de los destinos más apetecidos por los ciudadanos latinoamericanos para construir un nuevo proyecto de vida, pues las barreras del idioma, la cultura y la religión lo hacen un destino apetecido más por sus cualidades turísticas, que por sus oportunidades de empleo.



(Siga leyendo: ¿Qué hago si me reportaron de manera injusta en una central de riesgo?).

Facebook Twitter Linkedin

Tel Aviv (Israel). Foto: 123rf

Sin embargo, algunas empresas en el sector tecnológico le han apostado a que los ciudadanos latinoamericanos se animen a participar de las vacantes de empleo que ofrecen para personas que solo hablen español.



Y es que el idioma no va a ser un problema, pues con su lengua nativa y algunos conocimientos básicos de inglés, podrá aplicar a las ofertas de empleo que se encuentran en la ‘app’ Jobmaster de ese país.



Cabe resaltar, que para poder aplicar a una oferta de empleo que le permita viajar y residir allí, podrá hacerlo por medio de la visa B1, la cual le permitirá residir y trabajar por un periodo superior a tres meses.



Recuerde que para ciudadanos colombianos no es necesario ingresar con visa, pero no podrá estar en el territorio más de 90 días sin el permiso B1.



Ahora bien, si tiene ascendencia judía podrá acceder a la residencia a través de la ley de retorno. Por el contrario, deberá realizar el trámite a través de las agencias de trabajo o la empresa contratista para obtener el permiso.

Vacantes de empleo

Toyga

Esta empresa de tecnología isaraelí está en la búsqueda de hispanoparlantes para el sector de ventas. La firma ofrece servicios de marketing profesional a entidades financieras.



Para su oficina en Tel Aviv, capital de Israel, se solicitan asistentes de telefonía que tengan como lengua materna el idioma español , experiencia en ventas de un año y capacidad de trabajo en equipo. Si desea aplicar a la vacante puede hacer click aquí.



(Siga leyendo: Esto es lo que le deben pagar por trabajar los domingos y festivos):

Haigud

La Sociedad Haigud para la transferencia de Tecnología, antes llamada Sociedad ‘Israelí para la cooperación Internacional, fue fundada a mediados del siglo XX con el fin de promover la cohesión entre el gobierno israelí y demás países del globo.



La firma tiene abiertas vacantes para trabajar en el sector agrario como coordinador de recursos internacionales. Debe tener en cuenta que para aplicar a esta labor debe ser profesional en carreras afines a las relaciones internacionales y tener una experiencia de mínimo un año en capacitación y asistencia internacional.



Debe tener dominio del español y un inglés no menor al nivel B2 para poder aplicar a la vacante haciendo click aquí.

Facebook Twitter Linkedin

Torres de Tel Aviv Foto: iStock

AB recruitment and placement

Esta empresa se encarga del diagnóstico, búsqueda y reclutamiento de personal para el sector empresarial, así mismo se ocupa en la creación de proyectos para los diferentes aliados que componen Ab recruitment placement.



La vacante busca personas con un alto nivel de inglés no menor a B2, gran manejo de la suite de office y una experiencia mínima de un año en el área de cobranzas por vía telefónica con clientes nacionales e internacionales.



La sucursal que exige el personal se encuentra ubicada en Tel Aviv. Recuerde que si está interesado en aplicar, puede hacerlo dando click aquí.



(también:

Naan Dan Jain Irrigation LTDA

Es una empresa enfocada a la productividad agrícola con actividad en más de 120 países del mundo. “NaanDanJain Irrigation Ltd. es el principal productor y proveedor mundial de soluciones de riego a medida. La compañía ofrece la más amplia gama de tecnologías rentables y personalizadas. y ,con más de 80 años de experiencia, NaanDanJain diseña soluciones de alta calidad que ofrecen una mayor productividad por unidad de recursos”, dice en su página principal.



Esta firma está buscando un contador profesional con empresas start - up con un gran dominio del español y el inglés. Sus tareas estarán ligadas a contabilizar los estados financieros de más de 15 subsidiarias, flujo de caja, según los lineamientos IFRS, ejecución de procesos contables y control de registro de gastos e ingresos.Si desea aplica, deberá dar click aquí

Facebook Twitter Linkedin

Skyline de Tel Aviv. Foto: iStock

Más noticias

¡Trabajo sí hay! Davivienda ofrece empleo con salarios de hasta 20 millones

Supermercados: ¿cuáles son los más baratos de Colombia para mercar?

¡Trabajo sí hay! Enel busca jóvenes sin experiencia laboral

Tendencias EL TIEMPO