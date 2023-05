Las inversiones siempre son un tema que ronda por la cabeza de las personas, pero que pocas veces se lleva a la acción, pues existen muchas dudas sobre qué se puede adquirir.



Las inversiones se pueden hacer a corto, mediano o largo plazo, tiempos que pueden traer beneficios a las personas; sin embargo, es importante conocer las opciones y el riesgo que podría acarrear.



¿Qué es salario emocional y cómo mejora la calidad de vida laboral?

Al momento de invertir es importante tener en cuenta algo que muchas veces se pasa por alto y es que, en las inversiones, las personas deben estar en el centro, es decir, debe existir la priorización de su bienestar y beneficio por medio de esta decisión.



Esto es algo que conoce muy bien David Lozano, Coach Financiero, quien se dedica a ayudar a las personas por medio de la educación financiera brindando sesiones a clientes y difundiendo contenido en redes (davidlozanocoah). Él cree que cuando se habla de inversiones, no solo se trata de dinero.



"Empecé a interesarme mucho en este tema de las finanzas personales y reconocí que había algo que estaba desconociendo y es que cuando hablamos de finanzas no hablamos de dinero, hablamos de personas, de seres humanos emocionales y muy irracionales", dice Lozano en una entrevista para EL TIEMPO.

La inversión, para el coach, se trata de "un vehículo de creación de riqueza, ya que es la manera en que su dinero le produzca más dinero. Invertir es la decisión de entregar su plata a cambio de una rentabilidad futura, a cambio de un interés".



Así mismo, asegura que las inversiones son el camino para lograr la 'libertad financiera' y advierte que "puede ganar mucho dinero, aun así, si se lo gasta todo y no ahorra ni invierte, va a ser muy difícil que logre una estabilidad, seguridad, independencia y libertad a futuro".



Pero entonces ¿cómo podría invertir su dinero? Aquí le contamos:



¿Cómo saber si una motocicleta debe impuestos en Colombia? Le contamos

¿Qué tipos de inversiones hay?

Hay que tener en consideración que existen dos tipos de inversiones. La primera es la inversión de renta fija, las cuales "son inversiones que te ofrecen una tasa fija de rentabilidad, pactada desde el inicio de la inversión", según señala el experto.



Esta incluye: el plazo de vencimiento, rendimiento explícito (relación costo inversión), rendimiento implícito (pago único de intereses), el tipo de emisor que pueden ser privados (pagarés de empresa, cédulas y bonos hipotecarios, entre otros) o públicos (obligaciones del estado,bonos, entre otros).



La segunda es la renta variable, en la que puede tener menos la rentabilidad, ya que no se conoce muy bien cuál sea su futuro, pero tiene menos riesgo. Un ejemplo de estas son las acciones de una empresa.



¿Está buscando trabajo? Estas son algunas estrategias efectivas para encontrar empleo

¿Cómo diversificar la cartera de inversiones maximizar el rendimiento?

Según el coach David Lozano, recomendar un tipo de inversión depende del perfil del inversionista, conocer su perfil de riesgo, objetivos de inversión, el plazo y su situación financiera actual.

Descubra cómo eliminar las creencias que les impiden alcanzar la riqueza y la abundancia. Foto: iStock

También, recomienda que las personas que no tienen mucho conocimiento en inversiones comiencen por ETFs (fondos indexados), puesto que "ayudan a diversificar activos y el riesgo del portafolio de inversión, tienen costos bajos en precio, comisiones y costos transaccionales. Así mismo, son fáciles de operar y entender. En lo personal creo que son el vehículo perfecto para alcanzar un plan de libertad financiera en el mediano y largo plazo", indica Lozano.



Sugiere, además, que es importante "no poner todos los huevos en una sola canasta", ya que no es recomendable invertir en una sola clase de activo, divisa y país.



"Hay que buscar activos que me permitan diversificar, por ejemplo, los ETF son vehículos de inversión perfecto para ello. Creo que la mejor manera de maximizar rendimientos sobre un portafolio de inversión es buscar rentabilidades no extraordinarias, pero sostenidas año tras año,invertir a mediano y largo plazo", reafirma el experto.



Finalmente, Lozano dice que el éxito en las inversiones es la paciencia, que el capital y los rendimientos se acumulen y multipliquen en el tiempo para "que el interés compuesto haga su magia, tal como lo dice uno de los mejores inversionistas del mundo Warren Buffett".

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

