Que el 2023 no vaya a ser un año tan dinámico, como lo fue el que acaba de terminar, debido a la elevada inflación, el freno económico y la incertidumbre internacional, no significa que no hayan oportunidades para invertir.



(Lea también: Dólar: ¿por qué está cayendo su valor en Colombia y el mundo?)

Todo lo contrario, una inflación al alza, tasas de interés en niveles no vistos desde hace varios años y precios de algunos activos, como las acciones, muy bajos, ofrecen buenas oportunidades para sacarle provecho a una coyuntura que pareciera del todo negativa.



Solo que, como en cualquier momento, hay que obrar con mucha cautela, analizando el momento adecuado para entrar o salir para lograr un mejor retorno sobre los recursos, y para ello es necesario tener en cuenta el objetivo de la inversión que se hará y en nivel de tolerancia al riesgo que se tiene.



(Le puede interesar, además: Los bancos que ofrecen los CDT más rentables)



Hoy el mercado ofrece alternativas para cada ocasión, algunas más conocidas que otras, dice Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, quien destaca que algunas, incluso, son ideales para hacerle frente a la elevada inflación.



El experto se refiere a los Certificados de Depósito a Término (CDT) que van atados al comportamiento de la inflación. Así, si esta sube, los rendimientos para la persona serán mayores o más bajos si ésta cae.



“Ese es uno de los mecanismos más apropiados para cubrirse este año de las actuales condiciones inflacionarias del país, pero habrá que hacerlo hasta cuando esta variable alcance su pico más alto este año que puede ser en abril”, dice.



También están los CDT indexados al IBR, un indicador que se mueve de manera similar al comportamiento de la tasa del Banco de la República, y los certificados a tasa fija.

Para sacarles un mejor provecho a estos últimos lo que recomiendan los expertos es ir muy lento, invertir en esos CDT a 30 días a la espera de que el Emisor termine de ajustar al alza sus tasas de interés, algo que terminaría entre febrero y marzo, según analistas del mercado.



“Como la inflación está subiendo es muy probable que las tasas de interés también lo hagan, entonces, lo ideal es ir renovando esos CDT cada mes para lograr un mayor retorno y no hacerlo a un mayor plazo porque se pierde la oportunidad de obtener una mayor tasa”, explica Ballén.



Agrega que cuando la inflación toque un nivel en el que comience a descender, que puede ser en el primer semestre del año, lo recomendable es pasarse a una inversión de mayor duración, dado que las tasas comenzarán su ciclo descendente y lo más apropiado, entonces, es invertir a mayor plazo con una tasa alta uno o dos años depende de la capacidad de aguante que se tenga.



Hasta el pasado 12 de enero los bancos reconocían una tasa de entre 11,5 y7 13,85 por ciento efectiva anual en CDT a 30 y 90 días, según reportes de la Superintendencia Financiera.

Inmuebles y acciones

La elevada inflación con la que cerró el año pasado, 13,12 por ciento, también creó buenas oportunidades en el sector inmobiliario, toda vez que los arriendos este año se ajustarán de acuerdo a esa variable.



En ese sentido, las opciones de inversión pueden estar por el lado de algunos fondos inmobiliarios o invertir directamente en inmuebles, pero si se tiene algo de experiencia, “es una cobertura natural en un escenario inflacionario”, dice.



No es lo único. Ballén también señala que debido a los bajos precios que tienen las acciones no solo en Colombia sino en el mundo, este será un buen momento para entrar en ese segmento pensando en el mediano y largo plano, no en algo corto.



¿Qué comprar? Una de las alternativas pueden ser materias primas, aunque son inversiones un poco más sofisticadas, precisa el experto, quien ve que algunas alternativas pueden estar en compañías petroleras, mineras (oro, cobre) y ese tipo de activos que, en un escenario inflacionario, ayudan a que no se pierda el poder adquisitivo del dinero.



“Invertir en bienes reales o cuya oferta es finita o escasa ayuda bastante a protegerse en un escenario inflacionario, pues el precio de ese tipo de vienes tiende a elevarse”, explica Ballén.



Y, ¿es recomendable invertir en dólares u otras divisas?



Para el experto siempre será aconsejable tener cierta exposición en moneda extranjera en un portafolio de inversión. “El dólar viene subiendo desde hace un par de años, lo ideal hubiese sido que la exposición hubiera sido un poco más alta de lo normal para cubrirse de la devaluación de la tasa de cambio. Nuestra expectativa es que el dólar en el primer semestre seguirá fuerte, a un precio alto, ha venido cayendo, pero puede volver a subir y mantenerse fuerte”, puntualiza.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS