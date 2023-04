Los intereses moratorios son un tema importante en el mundo de las finanzas y el derecho civil y comercial. En pocas palabras, son cargos que se aplican a las deudas que no se pagan a tiempo.



Estos pueden ser un tema delicado y polémico, especialmente en situaciones en las que las personas o empresas tienen dificultades y luchan por cumplir con sus obligaciones de pago.

De acuerdo con el grupo de consultoría empresarial 'OCH Group', los intereses por mora son el pago por el retraso en el abono de una obligación monetaria civil o comercial.



Según el artículo 1617 del Código Civil y los artículos 883 y 884 del Estatuto Mercantil, constituyen una indemnización por daños y perjuicios. Estos se van incrementando conforme se cumple con la obligación, ya que son el resultado del retraso.



Estos intereses se analizan desde una perspectiva civil, comercial y de las normas especiales, y las tasas aplicables varían según las regulaciones vigentes.

De acuerdo con el portal de la comunidad contable de 'Legis', la Resolución 0472 emitida por la Superintendencia Financiera el 30 de marzo de 2023, proporcionó los detalles necesarios para calcular la tasa de interés por mora que se aplicará en el mes de abril de 2023 en cuestiones tributarias.



La tasa de interés se pacta entre las partes o, en su defecto, se aplica la tasa de interés legal moratorio correspondiente.



Atendiendo lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2277 de 2022 la tasa de interés para efectos tributarios, corresponde a 22,55 % efectivo anual.

Intereses moratorios civiles

Son regulados por el Código Civil Colombiano en su artículo 1617 y establecen las reglas para la indemnización por mora en obligaciones de dinero.



Si no se ha establecido una tasa de interés de manera convencional, se aplicará la tasa legal del 6% anual, y los intereses atrasados no generan más intereses. La norma actúa como suplemento y solo se aplica cuando las partes no hayan pactado una tasa de interés.



Las partes pueden fijar la tasa mediante convención privada, respetando la autonomía de la voluntad privada, siempre que no contraríen disposiciones obligatorias de la ley.

Intereses moratorios comerciales

Son una compensación por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de una obligación comercial. El Estatuto Mercantil establece los intereses indicando la tasa aplicable de acuerdo con el artículo 884.



La tasa de interés puede ser establecida en el contrato, pero en caso de no haber acuerdo, la ley establece una tasa máxima equivalente a una vez y media del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.



El cálculo de los intereses moratorios se realiza mediante un informe pericial, para presentar pruebas que ayuden a aclarar hechos, que debe cumplir con ciertos requisitos legales.



Si no se cumple con este, se pierden todos los intereses y se enfrentan posibles sanciones civiles, comerciales y penales.

