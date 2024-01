¿Cuánto le pagarán de intereses de cesantías? Esto llegará si gana más de $2'000.000

Las cesantías son una prestación social que los empleadores deben pagar a los trabajadores como un ahorro adicional al salario ordinario establecido. El monto que se recibe se considera un beneficio para brindar tranquilidad a los ciudadanos.



Le contamos cómo calcular la cantidad de dinero que tendrá que recibir el próximo mes y cuáles son los intereses que se le agregan.



(Le recomendamos leer: ¿El auxilio de transporte se puede liquidar con las cesantías? Le contamos).

Según la Ley 50 de 1990, en su artículo nueve, se establece que las cesantías son un derecho de los trabajadores colombianos que tengan contrato a término fijo e indefinido.



En la normativa se explica que el pago de esta presentación corresponde a un salario completo y que la consignación se realiza una vez por año. Esto significa que si usted tiene un contrato por un salario de $ 1'500.000 y trabajó los 12 meses, recibirá ese valor como cesantías.



Según el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, si no se han registrado cambios en los últimos tres meses, el cálculo de las cesantías se establece en función del último salario de cada trabajador.



(Le recomendamos leer: Cesantías 2024: ¿cuándo pagan los intereses y cómo se calculan?, tome nota).

Facebook Twitter Linkedin

Este beneficio corresponde a un salario completo con corte al 31 de diciembre de cada año. Foto: iStock

Se debe resaltar que en el pago se incluye un monto por los intereses generados, el cual se calcula con la suma de todos los salarios recibidos en el año, es decir, con corte al 31 de diciembre, o también, con el tiempo que el empleado haya estado vinculado a la compañía.



"El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción", se lee en la ley. En caso de que el trabajador no estuviese el año completo laborando en la empresa, se deberán calcular los intereses sobre los días trabajados.



La fórmula para hacer el cálculo de los intereses de las cesantías es:Valor de cesantías x días trabajados x 0,12 / 360.

Por ejemplo, si gana un sueldo de 2’000.000 de pesos y trabajó los 360 días, tendrá derecho a un monto de 240 mil pesos de intereses, sumado al valor total del salario.



En caso de tener un salario de 2’500.000 de pesos, el monto que se consignará en febrero es de 300.000 pesos.



Sin embargo, tenga en cuenta que la cifra va a depender de la cantidad de días trabajados. Si laboró durante 200 días y su salario es de 3 millones de pesos, el valor de sus intereses quedará en 200.000 pesos.



(Le puede interesar: ¿Cuánto costará contratar a un empleado en el 2024 con el aumento del salario mínimo?).

¿Cuándo pagan las cesantías?



Cada empleador tiene hasta 31 de enero para realizar la transferencia de los intereses y hasta el 14 de febrero de 2024 para hacer la consignación de las cesantías al fondo elegido por el trabajador.



En el país existen diferentes fondos de cesantías como: Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y el Fondo Nacional del Ahorro.

¿Qué pasa si no le pagan las cesantías ni los intereses?



Facebook Twitter Linkedin

Las cesantías se pagan cada año. Foto: iStock

Como indica la Ley 50 de 1990, si el empleador no consigna el monto de cesantías al fondo destinado por el trabajador, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.



En la situación de tampoco consignar los intereses, después del 31 de enero el empleador estará obligado a pagar el doble. Es decir, transferir el 24 % de intereses, en lugar del 12 %.



(Lea también: Informe muestra caída en el retiro de cesantías para vivienda).



Las entidades del estado recomiendan hablar con los respectivos empleadores en caso de que no les consignen los dineros para llegar a acuerdos.



Pero, si no hay conciliación, puede acudir al Ministerio de Trabajo, a una casa de justicia, la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal para que lo asesoren. Dependiendo de la denuncia, las sanciones respectivas podrían variar.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...