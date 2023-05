Si bien la inteligencia artificial está generando agitación en toda la fuerza laboral, desde guionistas hasta asesores financieros, la tecnología reemplazará de manera desproporcionada trabajos que normalmente ocupan mujeres, según la firma de análisis de recursos humanos Revelio Labs.



"La distribución de género en las ocupaciones refleja los prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad. Las mujeres a menudo quedan confinadas en roles como asistentes administrativas y secretarias", dijo Hakki Ozdenoren, economista de Revelio Labs. "En consecuencia, el impacto de la IA se sesga según las líneas de género".



Revelio Labs identificó trabajos que tienen más probabilidades de ser reemplazados por la IA según un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica.



Luego identificaron el desglose por género de esos trabajos y descubrieron que muchos de ellos generalmente están ocupados por mujeres, como cobradoras de facturas y cuentas, empleadas de nómina y secretarias ejecutivas.



Los avances en la IA agravan la disparidad de género en la fuerza laboral global, donde las empresas están considerando reducir parte del personal y aprovechar la IA generativa en su flujo de trabajo. International Business Machines Corp. dijo recientemente que está ralentizando la contratación de roles que pueden ser fácilmente reemplazados por IA en funciones administrativas, como recursos humanos.

En Colombia los hombres tienen una mejor remuneración laboral que las mujeres. Foto: iStock

El director ejecutivo, Arvind Krishna, prevé que hasta el 30 % de estos puestos podrían ser reemplazados por la automatización a lo largo de cinco años, lo que podría resultar en una pérdida de alrededor de 7.800 puestos de trabajo.



Es más probable que la IA reemplace trabajos repetitivos, del tipo que en su mayoría son ocupados por mujeres.



Por ejemplo, el modelo ChatGPT de OpenAI Inc. puede buscar, revisar y resumir grandes volúmenes de texto rápidamente, tareas que normalmente les tomaría mucho más tiempo a asistentes legales.



En la contratación, la IA puede automatizar el proceso de clasificación de las hojas de vida, una tarea que solía requerir más personas, dijo Ozdenoren. Pero eso no significa que otros trabajadores altamente calificados puedan sentirse seguros en sus trabajos.

La investigación preliminar también muestra que la IA generativa puede afectar ocupaciones de salarios altos más que los trabajos de manufactura no tradicionales, según Revelio Labs.



"En el futuro, brindar oportunidades de capacitación será clave para que las mujeres naveguen por el cambiante panorama laboral", dijo Ozdenoren. "Al hacerlo, podemos capitalizar el potencial de la IA mientras aprovechamos sus valiosas habilidades y experiencia", dijo.

