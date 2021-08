¿Cómo calcular el precio de un inmueble?

Para definir el precio de venta más acertado de un inmueble, es importante que tenga en cuenta una serie de variables. Desde el blog de la plataforma de búsqueda y publicación de inmuebles Ciencuadras le sugieren una serie de pasos a considerar en este proceso.



1. Identificar el mercado

Este funciona como cualquier otro mercado, es decir, cuando la oferta es muy alta los precios tienden a bajar porque hay muchos inmuebles disponibles y viceversa.



2. Qué criterios analizar

La plataforma le recomienda analizar los precios de venta del sector en el que se encuentra su inmueble. Debe tener en cuenta:



_ Ubicación

_ Antigüedad

_ Precio de venta

_ Área

_ Estrato

_ Tipo de edificación (apartamento, casa, oficina etc.)

_ Características especiales (vista interior, vista exterior, vista a la ciudad, vista a un parque, acceso a vías principales etc.)



3. Calcular el precio por metro cuadrado

Para ello, lo ideal es revisar las variables mencionadas anteriormente. Sin embargo, Ciencuadras indica que también es importante que recuerde que los acabados pueden variar de un inmueble a otro, por lo cual también habrá una variación en el precio.



Igualmente, hay que tener en cuenta el tiempo de venta que lleva en el mercado pues si lleva mucho es posible que su precio no esté bien definido.



4. Qué más le da valor

Para establecer un precio de venta, también tiene que analizar qué otras cosas le pueden estar dando valor a su inmueble como, por ejemplo, si está para estrenar, recién remodelado, si se encuentra en una zona muy demandada o si tiene acabados de lujo, entre otros.



5. Defina su precio mínimo

Una vez realizó el ejercicio de definir el precio de acuerdo a las condiciones de mercado, es importante que tenga claridad sobre el precio neto que espera recibir después de la negociación y de los gastos asociados a la venta.



Por ejemplo, Ciencuadras indica que si su monto mínimo es 200 millones de pesos, puede fijar un precio un poco superior a este, de tal forma que después de la negociación reciba el monto que estaba esperando.



6. Realice un avalúo

Si quiere reconfirmar los resultados, también puede contratar los servicios de una empresa certificada en avalúos comerciales. Los costos de este servicio dependerán de cada una de ellas.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS