Inmigrantes colombianos podrían abrir gratis cuenta bancaria en Europa usando pasaporte

Harold Correa, un emprendedor colombiano, lanzó Íkualo, el primer neobanco diseñado específicamente para inmigrantes latinos y colombianos en Europa.



Con el objetivo de abordar las dificultades financieras que enfrentan cerca de 2,7 millones de inmigrantes colombianos en Europa debido a su estado migratorio, Correa fundó esta innovadora entidad financiera.

Se estima que en España, solo, hay alrededor de 1,5 millones de estos inmigrantes, lo que representa aproximadamente el 55% de la población objetivo.



Harold Correa, quien personalmente enfrentó desafíos financieros mientras vivía en Madrid sin documentos, decidió crear Íkualo para promover la inclusión financiera de esta población debido a su situación migratoria.



(Lea más: ¿Cuándo pagarán giro de Jóvenes en Acción de diciembre? Lo que se sabe del sexto ciclo).

¿Cómo funciona el neobanco?

La aplicación de Íkualo está disponible para su descarga en teléfonos móviles y tabletas con acceso a Internet o datos móviles en Europa. Los inmigrantes colombianos y latinos pueden abrir una cuenta virtual de forma gratuita en menos de 72 horas utilizando únicamente su pasaporte válido.

Facebook Twitter Linkedin

Para acceder a los beneficios es importante no estar reportado en centrales de riesgo. Foto: Íkualo.com

Esta cuenta virtual permite a los usuarios realizar una variedad de transacciones, incluyendo el envío de dinero, la obtención de una tarjeta de débito en un máximo de 3 días y el acceso a microcréditos.



(Siga aquí: ¿Cree que en 2023 hizo un buen manejo de su dinero?, este test lo sacará de dudas).



Además, ofrece servicios como transferencias de dinero internacionales, pago de facturas y seguros de repatriación, recargas de teléfonos móviles prepago, compras de productos de supermercado con entrega en su país de origen en una hora, y la posibilidad de solicitar préstamos hipotecarios para la compra de viviendas.



A partir de junio del próximo año, los usuarios podrán acceder a créditos de bajo monto, que oscilan entre 50 y 3.000 euros, siempre y cuando no estén registrados en centrales de riesgo.



(Más: Ahorro: ¿Qué debe saber para elegir una cuenta de pensionado?).



Según explicó Correa, el proceso de apertura de cuenta solo requiere tres requisitos: residir en Europa, tener un pasaporte vigente y completar un proceso de verificación de identidad que toma un máximo de 7 minutos, conocido como 'Know your client' (KYC).



En términos de seguridad, Íkualo cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea, garantizando el cumplimiento de todas las normas y leyes financieras, inicialmente en España y posteriormente en el Reino Unido.

Lo que se espera a futuro

Pese a comenzar sus operaciones el 30 de noviembre, Íkualo ya ha registrado a 39.000 usuarios, de los cuales el 45% son inmigrantes colombianos.



(Más: En 2024 los colombianos trabajarán menos horas: conozca los cambios en jornada laboral).



Para su primer año de operación, se proyecta que impactará a más de 50.000 latinos, con más de 35.000 envíos de dinero, 45.000 pagos de servicios públicos, alrededor de 30.000 microcréditos y cerca de 35.000 seguros de repatriación.



En la actualidad, este neobanco cuenta con colaboraciones con las principales entidades financieras del país y billeteras digitales para brindar a los inmigrantes colombianos y latinos en Europa una amplia gama de servicios financieros y facilitar su inclusión económica en la sociedad europea.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información suministrada por Íkualo y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO