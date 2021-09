Ingreso solidario: ya están disponibles los pagos del ciclo 17

Ingreso Solidario busca ayudar a los hogares que están en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica alrededor del país y no son beneficiarios de otros programas sociales como familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del impuesto sobre las ventas - IVA o Protección al Adulto Mayor -Colombia Mayor.

Desde el pasado viernes 3 de septiembre iniciaron los pagos correspondientes al ciclo 17 de Ingreso Solidario, con el que se verán beneficiados más de tres millones de hogares en todo el país. Así mismo, las familias a las que les fue suspendido el auxilio desde el ciclo 14 recibirán el dinero acumulado de los ciclos 14, 15 y 16.



Las personas que reciben el pago a través de entidades bancarias tienen el dinero disponible desde el pasado 1 de septiembre y pueden retirarlo en el momento que deseen. Por otro lado, quienes no están bancarizados se les realizó el pago desde el 3 de septiembre y pueden cobrarlo hasta el próximo 17 de septiembre.



De acuerdo al portal web de Prosperidad Social, la directora de dicha entidad, Susana Borrero, informó: “Se programaron 396.448.040.000 pesos para garantizar el pago a los hogares bancarizados y 252.020.692.000 pesos para el pago a no bancarizados. Incluye el pago ordinario del ciclo 17, de los acumulados del 2021 y de los suspendidos por haber cobrado Devolución del IVA”.

Los hogares que reciben el monto de 160 mil pesos a través de entidades bancarias serán notificados de la transferencia a través de un mensaje de texto que llegará a su su celular. Por su parte, quienes no estén bancarizados deben acercarse a SuperGiros y su red de aliados.



Hasta el momento no se sabe si el programa continuará hasta diciembre de este año ni se conoce información acerca de un giro 18, por lo que la entidad está a la espera de novedades de inversión social para este.



Recuerde que para ser beneficiario de este auxilio económico no debe hacer inscripciones ni necesita intermediarios. Puede consultarlo de manera gratuita a través del portal web de la entidad Prosperidad Social.



Si usted está incluido en los grupos A y B del Sisbén que lo focalizan como una persona de vulnerabilidad económica tiene derecho a recibir el auxilio, por lo que no debe participar en bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo.

