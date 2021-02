Debido a la crisis económica derivada por la pandemia de la covid-19 en Colombia, que ya deja más de 2 millones de contagios y más de 54 mil fallecidos, el Gobierno Nacional ha destinado la ayuda de Ingreso Solidario a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.



Aunque muchos colombianos se han visto beneficiados por estos diez giros que se han realizado hasta el momento, en enero de este año 180 mil familias beneficiarias del Ingreso Solidario no hicieron el respectivo cobro.



El Departamento de Prosperidad Social (DPS) indicó que tenían plazo para hacerlo a través de los diferentes medios de pago hasta el 30 de enero. Así lo afirmó en un comunicado Susana Correa, directora del DPS, quien indicó que algunos beneficiarios están a punto de perder su giro por esta razón.

¿Qué pasa si no cobra los giros de Ingreso Solidario?

El DPS indicó que los beneficiarios que no cobraron su giro en enero y que finalmente no aparezcan, serán sustituidos por otras personas que están en la lista de espera.



La entidad ha sido reiterativa en sus redes sociales con respecto a estas familias. Les han recomendado estar pendientes del celular ya que podrían recibir un mensaje de texto cuando el giro esté disponible.



De igual manera, han indicado que si el beneficiario cuenta con una aplicación o cuenta bancaria, debe estar revisando el saldo de este servicio diariamente, ya que se le podría estar consignando sin previo aviso.



Persisten las personas mal intencionadas que quieren desinformar y estafar a beneficiarios de @FamiliasAccion, #IngresoSolidario y ciudadanía en general. @ProsperidadCol adelanta las acciones necesarias para dar con los responsables. Las páginas de gobierno terminan en .GOV.CO

Mientras tanto, aún hay quienes se preguntan sobre cuándo van a recibir el giro 10, que, al parecer, no llegó en el primer mes del año. El DPS señaló que estos retrasos se han presentado debido a que la entidad se encuentra realizando los pagos atrasados y buscando a los beneficiarios que aún no han reclamado el dinero.



De igual manera, se prevé que en este mes de febrero se pueda retirar el onceavo giro junto al décimo. Lo cierto es que la entidad aún no ha establecido una fecha oficial para el retiro de esta ayuda, sin embargo, sí ha informado que los pagos del subsidio irán hasta el mes de junio del 2021.



Recuerde que puede recibir los giros correspondientes por Efecty o a través de cuentas digitales en Movii, Daviplata, Bancolombia y otras entidades.



Para saber si es beneficiario del ingreso solidario, ingrese a prosperidadsocial.gov.co o a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y realice la consulta con su cédula.



Tendencias EL TIEMPO