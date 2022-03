Con la nueva Ley de Inversión Social sancionada por el Gobierno, 4.085.000 hogares se beneficiarán con el Ingreso Solidario, a partir de marzo y abril de 2022. Sin embargo, el nuevo Siben IV no se clasifica por puntajes.

Prosperidad Social informó que el programa "priorizará a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en Sisbén IV (Grupo A). Esta focalización permitirá que al menos el 30 % de los titulares de los hogares que ingresen sean mujeres. El 64,13 % de los hogares que ya reciben la transferencia monetaria está representado por mujeres cabeza de hogar".



De acuerdo con la información más reciente subida por el Gobierno a la página web del Sisben (sisben.gov.co), "con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo. Esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos".



Así lo explica la página:



En el Sisbén IV existen cuatro grupos:



Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.



Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número que permiten clasificar más detalladamente a las personas:



Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)

Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)

Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)

Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)



Ejemplo: una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5.

