Se acerca un nuevo giro de Ingreso Solidario y esto es lo que debe saber

Con la llegada de la pandemia, muchos hogares vieron reducidos sus ingresos y resultaron afectados económicamente, especialmente, las familias más vulnerables. Pensando en ellos, el Gobierno Nacional destinó recursos para el programa Ingreso Solidario, una iniciativa que busca apoyar a las personas en pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.



Actualmente, son mas de tres millones los beneficiarios del programa, quienes pueden recibir el dinero a través de giros en las entidades aliadas al programa o a través de la cuenta bancaria del inscrito.



En ese sentido, el giro número 17 está próximo a desembolsarse y, aunque el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) no ha dado a conocer el calendario de pago, se estima que las ayudas puedan ser reclamadas entre los últimos días del mes de agosto y los primeros de septiembre.

¿Hasta cuándo irán los pagos?

De acuerdo con el cronograma del programa estipulado en el proyecto de ley que se radicó ante el Congreso de la República, las ayudas de Ingreso Solidario irían hasta marzo de 2022, con giros de 160.000 pesos mensuales.



Sin embargo, el presidente Iván Duque anunció, durante su discurso en el marco de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el pasado siete de agosto, que el auxilio se entregará hasta diciembre de 2022.



“Colombia puso en marcha, por primera vez, una renta básica de emergencia que la llamamos ingreso solidario y que se va a extender con el apoyo del Congreso hasta diciembre del año 2022, siendo el programa de emergencia de más larga duración en América Latina”, manifestó.

Pagos de ciclos pendientes

Los beneficiarios que no recibieron sus giros durante 2020, bancarizados o no, tienen hasta el 30 de agosto para reclamar el dinero en una sucursal de SuperGiros.



“A todos los beneficiarios de Ingreso Solidario que no cobraron algún ciclo en 2020 les pedimos ingresar a los enlaces disponibles para verificar cuáles tienen autorizados. Les sugerimos que consulten antes de trasladarse a los puntos de SuperGIROS y su red aliada”, aseguró la directora del DPS, Susana Correa.



Se espera que se realicen 108.556 giros pendientes para los que se han destinado 17.368.960.000 pesos.

