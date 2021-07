Ingreso Solidario: Conozca el plazo de reactivación para suspendidos

Desde la llegada de la pandemia el Gobierno Nacional ha ofrecido, mediante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), auxilios económicos a algunas familias y personas naturales que han afrontado difíciles situaciones económicas debido a la llegada del coronavirus.



(Le puede interesar: Ingreso solidario: ¿cuándo comienza el pago del giro 15?).

Recientemente algunos hogares del programa Ingreso Seguro fueron suspendidos por cobrar un giro de devolución del IVA; no obstante, de acuerdo con Pierre Eugenio García, subdirector de programas y proyectos de Prosperidad Social, sus giros serán reactivados.



Recordemos que el Programa Ingreso Solidario es un subsidio entregado a los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, cuyo objetivo es mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por el covid-19.



Según el comunicado oficial, se estima que esta ayuda económica ha llegado a más de tres millones de familias que no reciben otro tipo de auxilios como los son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA o Protección al Adulto Mayor.



Si usted es una de las personas que se vio afectada por la suspensión temporal durante el ciclo 14 debe acercarse a un punto de pago autorizado de ‘Supergiros’ o ‘Su red aliada’, antes del 25 de julio, y firmar un documento de consentimiento.



(Lea también: 'En Panamá me abrieron las puertas': Epa Colombia sobre sus keratinas).

.@ProsperidadCol define condiciones para la reactivación de las personas suspendidas de #IngresoSolidario. Los beneficiarios del programa que cobraron giro de #DevoluciónIVA, deberán firmar un consentimiento antes del 25 de julio. https://t.co/1xGDhbEjQs pic.twitter.com/kfvbH5nhcD — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 7, 2021

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



Los favorecidos que se acojan durante el ciclo 17 y firmen recibirán 84 mil pesos, como excedente al pago 14, sumados a los giros correspondientes a los ciclos 15, 16 y 17.



En caso de necesitar ayuda se han establecido los siguientes canales de comunicación para tal fin:



Línea gratuita nacional 01 8000 951100 o en Bogotá al 5142060.



Correo: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co



Página oficial: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/



(Nota relacionada: Adriana Betancur, expresentadora de 'RCN', necesita nuevo transplante).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

De CEO a repartidor: así le fue a directivo de Uber con los domicilios

¿Romance entre Angelina Jolie y 'The Weeknd'?